CHERRY lance la recharge de bureau Wireless Stream avec une autonomie imbattable.



Cherry Americas, filiale du leader mondial des périphériques de saisie informatique, annonce aujourd'hui le lancement du combo clavier et souris sans fil CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE. Cette combinaison clavier/souris sans fil de haute qualité utilise des batteries NiMH rechargeables qui durent des mois avec une seule charge. Elle est parfaite pour les professionnels et les bureaux à domicile. Comme tous les produits CHERRY, la combinaison offre une qualité supérieure, une durabilité et un confort ergonomique pour permettre de taper et de déplacer la souris avec moins de fatigue.







La CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE est équipé de piles rechargeables NiMH qui durent des mois avec une seule charge et peuvent être rechargées de manière pratique par le clavier et la souris via USB-C pendant que les utilisateurs continuent à travailler sans être dérangés. L'ensemble peut également être complètement éteint pour aider à préserver l'autonomie de la batterie encore plus longtemps. Comme le set de bureau dure plus longtemps que n'importe quelle batterie rechargeable, il est possible de remplacer soi-même les batteries NiMH de la marque GP, ce qui est à la fois pratique et écologique.



Le clavier CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE bénéficie d'une plaque métallique intégrée et de pieds en caoutchouc antidérapants, offrant une surface de travail stable à tout moment. De même, la souris se niche confortablement dans la main et combine un poids optimal avec une performance de glissement parfaite. Le clavier et la souris sont tous deux dotés d'un système de cryptage CCM 128 bits qui assure une sécurité encore plus grande des données. Le clavier est également équipé de la technologie exclusive SX Scissor de CHERRY, qui permet une frappe extrêmement précise et silencieuse.



La CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE est équipé de 10 touches supplémentaires pratiques qui permettent de gagner du temps : Verrouillage Windows, Navigateur, Courrier, Calculatrice et 6 touches pour contrôler le volume et les applications multimédia. Les boutons du pouce de la souris sont séparés par une encoche dans le boîtier pour éviter tout actionnement accidentel et le commutateur DPI situé sur le dessus permet de basculer entre trois niveaux de résolution différents.



Les principales caractéristiques du CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE sont les suivantes :



- Comprend des batteries NiMH rechargeables qui durent des mois sur une seule charge

- Combine une durabilité ultime et une sensation de type avec une performance silencieuse.

- Équipé d'un cryptage sans fil AES 128 bits entre le récepteur, la souris et le clavier.

- Exploite la puissante technologie sans fil 2,4 GHz pour une connexion à portée étendue.

- Offre une frappe fluide grâce à la technologie CHERRY SX Scissor.

- Conçu avec des voyants rouges pour l'état des touches et la durée de vie des piles.

- Porte le sceau GS "Safety Tested", qui est la seule marque de test légalement réglementée pour la sécurité des produits en Europe.

- Label de protection de l'environnement "Ange bleu".

- Emballage utile entièrement exempt de plastique.



Prix et Disponibilité



Le CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE est maintenant disponible à la commande au prix de détail recommandé de : 89.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP