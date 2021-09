THE GURU3D nous propose le test de la : ASRock RX 6600 XT Phantom Gaming D 8 Go OC.



Dans cet article, nous allons examiner la carte ASRock RX 6600 XT Phantom Gaming D 8 Go OC edition. AMD a annoncé ses cartes graphiques basées sur la série NAVI23, dont le prix est très élevé ; cette offre sera-t-elle suffisamment intéressante pour que vous l'achetiez ? Historiquement, la série 6600 était positionnée entre l'entrée de gamme et le grand public, généralement dans la fourchette 150-200 USD. Il faut désormais débourser 379 USD pour une carte graphique destinée à la gamme Full HD. Les cartes, qui sont donc positionnées comme une offre 1920x1080, et comprendront un GPU basé sur NAVI23.







NAVI23



La puce "Navi 23 XT" n'est pas nouvelle ; elle est déjà utilisée pour la solution graphique Radeon RX 6600M pour ordinateurs portables, qui a été présentée avec les solutions graphiques Radeon RX 6800M et 6700M pour ordinateurs portables il y a quelques semaines. La majorité des cartes utiliseront un refroidisseur à deux fentes et à deux ventilateurs ; elles comprendront une seule connexion graphique PCI-Express à 8 broches avec une consommation maximale de 160 watts. La Radeon RX 6600 XT dispose de 2048 processeurs de flux ou unités de shader au lieu de 2560 et d'une interface mémoire réduite de 192 à 128 bits. AMD proposera d'abord les cartes 6600 XT, puis les 6600. La Radeon RX 6600 XT coûtera un prix plutôt extravagant de 379 USD en tant que produit de référence de base. Vous pouvez donc vous attendre à ce que les cartes partenaires de la carte, avec des conceptions et un refroidissement personnalisés, se situent bien au-dessus de la barre des 400 USD. Nous pouvons déjà dire que le prix est le plus grand coupable de cette série de produits.



ASRock RX 6600 XT Phantom Gaming D 8 Go OC edition



Dans cette revue, nous allons nous concentrer sur le ASRock RX 6600 XT Phantom Gaming D 8 Go OC edition. Sa seule caractéristique distinctive est qu'elle est équipée de tous les éléments esthétiques, tels que les LED et les garnitures. La carte utilise un simple capot de ventilateur noir relié à trois ventilateurs, celui du milieu étant éclairé par des LED RVB. La carte graphique est prête, verrouillée et chargée pour la catégorie grand public. Une fois sous tension, ce produit semble être le plus haut de gamme que vous ayez jamais vu. Basée sur un refroidisseur à triple ventilateur et un design à 2,7 fentes avec un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches, la carte est destinée à plaire et à taquiner beaucoup de monde.



La carte graphique RX 6600 XT modifiée a un design franc avec une plaque arrière. Dans la zone E/S, la carte comprend trois ports DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.1. Les fréquences d'horloge sont indiquées comme étant à 2188 MHz Base, 2428 MHz Game, 2607 MHz Boost. La fréquence Boost n'est cependant plus un paramètre fixe de nos jours, le limiteur de puissance est le facteur dominant. En fonction de l'allocation de puissance, les fréquences ont des valeurs différentes. La mémoire GDDR6 de 8 Go tourne à 2000 MHz (16 Gbps effectifs). La carte a une longueur de 305x131x48mm et a été la carte la plus silencieuse et la plus froide que nous ayons testée à ce jour. Nous avons beaucoup de choses à dire, jetez un coup d'œil à ce que nous avons testé aujourd'hui.



Voici la fiche technique :







