KINGSTON nous propose une nouvelle unité de stockage portable : Le SSD Portable XS 2000.



Le XS2000 est doté de vitesses de transfert très rapides, allant jusqu'à 2 000 Mo/s1, et offre ainsi aux utilisateurs une productivité accrue avec peu d'interruption. Il dispose de performances remarquables et de capacités allant jusqu'à 2 To2 pour faciliter le transfert et le montage d'images haute résolution, de vidéos 8K et de documents volumineux en un clin d'œil.



Le disque se connecte avec l'USB Type-C3, ce qui permet aux créateurs de contenu de stocker facilement leurs fichiers et d'y accéder partout depuis un PC ou appareil mobile. Presque deux fois plus petit qu'un SSD portable classique, le XS2000 est doté d'une pochette amovible renforcée et d’une certification IP554, lui permettant de résister à l'eau et à la poussière, ce qui en fait le compagnon idéal lors de déplacements, qu'ils soient professionnels ou privés.















“Le XS2000 a été spécialement conçu pour offrir la combinaison ultime de haute performance et de haute capacité afin de répondre aux demandes de contenu des consommateurs du monde entier,” déclare Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA. “De plus, sa taille très compacte, semblable à celle d'un porte-clés, et sa durabilité accrue en font un SSD idéal pour assurer la productivité des créateurs de contenu quotidiens, des professionnels et des entreprises.”



Se glisse dans la poche



Format réduit et léger pour un stockage facile durant les déplacements.



Performance USB 3.2 Gen 2x2



Vitesses de lecture/d’écriture maximales de 2 000 Mo/s à la pointe du secteur.



Capacités haute performance



Jusqu’à 2 To pour les images hautes définition, les vidéos 8K et les documents lourds.



Conçu pour la durabilité



Testé résistant à l’eau et aux poussières et résistant aux impacts grâce à l’étui en caoutchouc inclus.



Voici la fiche technique :







Voici la liste des systèmes d'exploitations compatibles :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de prix ni de date pour le moment.



