ASUS présente l'adaptateur PCI-Express PCE-AXE58BT Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2.



Pour tous ceux qui ont raté le bus 802.11ax 6 GHz (Wi-Fi 6E), ASUS a présenté le PCE-AX58BT, un adaptateur réseau PCI-Express de bureau qui offre une connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. L'adaptateur offre une bande passante maximale théorique de 2402 Mbps en Wi-Fi 6E (6 GHz) et Wi-Fi 6 (5 GHz), ainsi qu'une bande passante Wi-Fi 6 (2,4 GHz) pouvant atteindre 574 Mbps. L'ancienne norme 802.11ac est prise en charge à des vitesses allant jusqu'à 1733 Mbps, et la norme 802.11n jusqu'à 300 Mbps. Le contrôleur réseau prend également en charge les dernières normes de sécurité WPA3.











Le PCE-AX58BT se connecte à votre PC de bureau par le biais d'un emplacement PCI-Express x1 et d'un câble d'embase USB 2.0 inclus (nécessaire pour le composant Bluetooth). Une paire d'antennes externes est fixée à une base magnétisée qui peut être placée soit sur votre bureau, soit sur le dessus du boîtier de votre PC. Bien qu'ASUS ne mentionne pas le contrôleur, il s'agit très probablement de l'Intel AX210 Gig+ au vu des caractéristiques.



Il se trouve sous un dissipateur thermique en aluminium sur une carte M.2-2230, au-dessus du PCB principal de la carte additionnelle. La société n'a pas révélé de prix ni d'informations sur la disponibilité. ASUS prépare un portefeuille de matériel réseau grand public Wi-Fi 6E, dont le prochain routeur ZenWiFi PRO.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP