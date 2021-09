GIGABYTE nous propose un nouvel écran Gamers : Le M34WQ Gaming Monitor.



L'écran à cristaux liquides pour jeux de 34 pouces est doté d'un panneau IPS avec un rapport d'aspect de 21 : 9 et une résolution UWQHD (3 440 x 1 440 pixels) avec un rapport d'aspect de 21 : 9 est utilisée. Outre la prise en charge de DisplayPort High Bit Rate 3, la gamme dynamique élevée est conforme à la norme VESA Display HDR 400.



















" OSD Sidekick ", qui permet d'effectuer des réglages détaillés de l'écran à cristaux liquides directement à partir du système d'exploitation, " Dashboard ", qui affiche les informations système et la fréquence d'images, " Black Equalizer ", qui améliore la visibilité dans des conditions de faible luminosité, " Black Equalizer ", qui affiche des compteurs et des minuteurs, et d'autres fonctions sont également incluses. Il offre des fonctions telles que "Game Assist" et d'autres encore.



Certaines des spécifications les plus importantes sont les suivantes : luminosité 400cd/m2, rapport de contraste 1.000 : 1, vitesse de réponse 1 ms, taux de rafraîchissement 144 Hz, couleur d'affichage 8bit, angle de vision horizontal/vertical 178°, interface HDMI2.0x2, DisplayPort1.4x1, USB Type-Cx1, et haut-parleurs stéréo intégrés avec une puissance de 3Wx2.



Le support a une plage d'inclinaison de -5 à 20 degrés, une plage de pivotement de -30 à 30 degrés et une plage de hauteur de 130 mm. Les mesures extérieures sont de 817,7 mm en largeur, 244,3 mm en profondeur, 548,8 mm en hauteur et le poids est de 10,22 kg.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D