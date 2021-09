CASEKING nous propose une nouvelle chaise Gamers : La noblechairs EPIC Compact Gaming.



Avec l'EPIC Compact, noblechairs propose une chaise de jeu pour les utilisateurs de petite taille. Il a été développé spécifiquement pour les personnes mesurant entre 1,25 m et 1,70 m et pesant jusqu'à 120 kg. En plus de diverses autres options de réglage, l'EPIC Compact offre pour la première fois un mécanisme synchrone. Cela permet à l'assise et au dossier de bouger ensemble afin de corriger efficacement les mauvaises postures et de soulager le dos.















Une expérience d'assise dynamique



Grâce au mécanisme synchrone de l'EPIC Compact, l'assise et le dossier se déplacent simultanément. Par conséquent, l'EPIC Compact bouge avec le corps et assure une posture saine, quelle que soit la position. En outre, l'EPIC Compact de noblechairs offre une série d'autres options de réglage flexibles pour aider à définir la position assise parfaite.



- Profondeur d'assise réglable de 42 à 48 cm,

- Mouvement synchronisé du dossier et de l'assise,

- Pression de contact réglable.



Couverture en cuir artificiel durable



Fabriqué en Allemagne et exporté pour la production de la série EPIC Compact PU, notre dernier cuir PU est extrêmement durable grâce à sa composition de 80% de matières premières renouvelables et naturelles.



- Faux cuir respirant,

- Look élégant en noir avec éléments en carbone,

- Ensemble de coussins pour la tête et les lombaires inclus.



Un fauteuil de jeu particulièrement confortable



La série EPIC de noblechairs est le résultat de la coopération du fabricant avec les professionnels de l'eSport. Ils sont particulièrement tributaires d'une position assise confortable pendant plusieurs heures, tout en maintenant une posture assise saine. L'EPIC Compact de noblechairs répond amplement à ces exigences.



Fabriqué avec précision à la machine



Introduite dès la création de la marque, noblechairs poursuit sa fière tradition avec la série EPIC Compact, qui utilise un processus de fabrication avancé, uniquement sur machine. Comme dans l'industrie automobile, des bras robotiques spécialisés fabriquent le cadre parfait en acier robuste pour une durabilité maximale. Combiné avec les différents matériaux de couverture coupés et cousus avec des machines industrielles, vous profitez de la plus haute qualité à l'intérieur et à l'extérieur avec l'EPIC Compact lorsque vous vous asseyez et vous détendez.



Roulettes adaptées aux sols durs et souples



La base de l'EPIC Compact est constituée de cinq bras en aluminium solide, revêtu de poudre, et de roulettes spécialement conçues. Ces roulettes de 60 mm sont constituées d'un noyau en nylon avec un revêtement en polyuréthane, ce qui les rend silencieuses et adaptées aux sols durs et mous. Grâce à la combinaison du ressort à gaz de classe de sécurité 4 et de la base optimisée, l'EPIC Compact convient aux utilisateurs pesant jusqu'à 120 kg.



Coussins Noblechairs



Chaque fauteuil de jeu doit être équipé de coussins et les coussins de haute qualité de noblechairs sont ici le premier choix. Ils sont également disponibles avec un noyau stable et confortable en mousse à mémoire de forme. En tant que soutien supplémentaire, dans chaque cas pour la nuque et la zone lombaire, les coussins favorisent une position assise naturelle et augmentent en même temps le confort des fauteuils de jeu déjà confortables. Grâce à leur extraordinaire flexibilité, les coussins peuvent être placés avec précision pour obtenir la position assise la plus confortable. De fins élastiques les maintiennent dans la position souhaitée.



Le soin parfait pour votre trône de jeu !







Le kit d'entretien noblechairs pour fauteuils en cuir véritable et en similicuir garantit non seulement la propreté de l'assise, mais aussi que votre fauteuil de jeu noblechairs conserve le plus longtemps possible l'aspect du neuf - et l'odeur du cuir frais. À cet effet, le set propose deux produits d'entretien de couleur neutre, l'un pour nettoyer le fauteuil de jeu, l'autre formant une couche protectrice sur la surface du fauteuil de jeu et rafraîchissant en même temps l'odeur fine du cuir noble.



Conditionnés dans de jolis flacons avec des distributeurs à pompe, les produits de nettoyage et d'entretien du set d'entretien peuvent être appliqués avec les deux chiffons en microfibre fournis et l'éponge de polissage de haute qualité. Tout le contenu est emballé dans une boîte noble qui fait honneur au nom de noblechairs.



Voici la fiche technique :









Le prix est de : 379.90 euros.



Elle est déjà disponible sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations sur la chaise Gamers NOBLECHAIRS, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Il existe plusieurs couleurs pour la chaise :



- Rouge/Noir : Cliquez ICI,

- Bleu/Noir : Cliquez ICI,

- Noir/Or : Cliquez ICI.



CASEKING