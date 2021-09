Thermaltake étend la série Divider 300 en ajoutant TG Air aux TG et TG ARGB actuels.



Thermaltake, la marque leader du marché du PC DIY pour les boîtiers, les systèmes de refroidissement, les périphériques de jeux et les solutions de mémoire pour les passionnés, annonce l'extension de la série Divider 300, du classique TG actuel, au sensationnel TG ARGB avec synchronisation de la carte mère, en passant par la nouvelle variante TG Air, synonyme de flux d'air.











La série Divider 300 est un châssis mid-tower ATX doté de pièces triangulaires symétriques - avec des panneaux latéraux et un verre trempé sur le côté gauche. Grâce au design inimitable de sa carrosserie, la série Divider 300 permet aux utilisateurs de mettre en valeur leur système d'une manière particulière avec deux options de couleur, Black et Snow. Il est conçu comme un châssis de facteur de forme ATX supportant jusqu'à une carte mère ATX standard, et les ports d'E/S avant sont conçus avec deux USB 3.0 et un Type-C.



En outre, les emplacements d'extension PCI-E brevetés offrent des options sécurisées pour le montage vertical du GPU ou la connexion directe à la carte mère avec une prise en charge de diverses longueurs de GPU dans toute la série. Le flux d'air est amélioré par le panneau latéral triangulaire intégré avec ventilation latérale. Il convient de noter que la série Divider 300 prend en charge les solutions de refroidissement liquide AIO, nos derniers refroidisseurs liquides TOUGHLIQUID Ultra CPU AIO et Floe RC Ultra CPU & Memory AIO Liquid Cooler s'adaptent parfaitement.



Il existe trois éditions différentes du Divider 300, qui mettent l'accent sur des aspects différents :



Divider 300 TG Air Edition - un flux d'air plus fluide



Le concept de design du tout nouveau Divider 300 TG Air s'articule autour de son flux d'air. Le point fort de cette édition réside dans les découpes d'admission perforées en forme de T sur le panneau avant, qui représentent le logo TT. Ce design permet d'allier esthétique et performance de refroidissement. Par rapport aux panneaux traditionnels entièrement en verre ou en acier, le panneau optimisé pour le flux d'air est plus direct et la chaleur peut être extraite plus facilement ; avec deux ventilateurs de 120 mm préinstallés à l'avant et à l'arrière, le Divider 300 TG Air est conçu pour obtenir de meilleurs résultats de refroidissement.



Divider 300 TG ARGB Edition - effets lumineux fascinants et synchronisation avec les cartes mères RGB



Le Divider 300 TG ARGB est livré avec trois ventilateurs avant ARGB de 120 mm préinstallés qui peuvent se synchroniser avec les logiciels de cartes mères RVB d'ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. Ils sont adressables et offrent un éclairage de 16,8 millions de couleurs RVB et une ventilation inégalée. Les élégants boîtiers noirs et blancs accentuent l'éblouissement des ventilateurs RGB.



Divider 300 TG Edition- simple mais classique



Le Divider 300 TG est doté de fenêtres en verre trempé de 3 mm à l'avant et sur le côté gauche. Le Divider 300 TG classique est particulièrement adapté à ceux qui ont déjà leur matériel tel que les ventilateurs. Sa simplicité donne plus de flexibilité aux utilisateurs pour décorer leur boîtier de la manière qu'ils préfèrent.



Disponibilité



Tous les boîtiers de la série Divider 300 sont couverts par une garantie de trois ans et bénéficient du service clientèle et du réseau d'assistance technique de Thermaltake dans le monde entier.



TECHPOWERUP