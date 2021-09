Intel lance les ordinateurs portables de jeu de référence NUC X15.



Intel a récemment lancé cinq kits d'ordinateurs portables NUC X15 équipés de processeurs Tiger Lake et de graphiques NVIDIA RTX 30 Series. Les ordinateurs portables NUC d'Intel sont vendus directement aux intégrateurs de systèmes, sans mémoire ni stockage, et ne sont pas disponibles pour l'achat direct par les consommateurs, de sorte que la disponibilité et le prix sont inconnus.











Intel propose deux options de processeur avec les Core i5-11400H et i7-11800H associés à une carte graphique RTX 3060 ou RTX 3070. Les trois options d'affichage sont toutes dotées de panneaux IPS à cadre étroit et sont disponibles dans des configurations 144 Hz FHD, 240 Hz FHD et 165 Hz QHD. Les ordinateurs portables sont tous équipés de claviers mécaniques avec éclairage RVB, WiFi 6, Thunderbolt 4, stockage PCIe Gen 4, 2,5 Gigabit Ethernet, HDMI 2.1, Windows Hello et une batterie de 94 Wh.



Voici la fiche technique :









TECHPOWERUP