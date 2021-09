Les sorties Netflix de la semaine #64.







Into The Night – saison 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Lorsqu’un homme armé fait irruption sur son vol de nuit à destination de Moscou, Sylvie, ancienne pilote militaire, est appelée à intervenir dans le cockpit.



Lucifer – saison 6



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Lassé d’être le Seigneur des Enfers, le diable s’installe à Los Angeles où il ouvre un nightclub et se lie avec une policière de la brigade criminelle.



The Circle Game : Etats-Unis – Nouvel épisode



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : La stratégie compte dans ce jeu inspiré des réseaux sociaux où les joueurs tentent d’accroître leur popularité et d’éliminer la concurrence, avec 100 000 $ à la clé.



Et voici la liste complète des sorties de la semaine :



- Kid Cosmic – Saison 2,

- Les Octonauts : Mission Terre – Saison 1,

- Vinterviken,

- Into The Night – Saison 2,

- The Circle Game : Etats-Unis – Nouvel épisode,

- BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan,

- Les femmes et l’assassin,

- Frères de sang : Malcolm X et Mohamed Ali,

- Kate,

- Total Metal,

- Lucifer – Saison 6,

- Comme des proies,

- Le dragon argenté,

- Problemos,

- Omo Ghetto : The Saga,

- Les déguns,

- Détective Conan – Saison 1,

- Crime Stories : enquêtes sensibles en Inde.



VON GURU