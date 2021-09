TECHPOWERUP nous propose le test du : ADATA XPG Gammix S70 Blade 2 To.



ADATA est le plus grand fabricant taïwanais de stockage flash et de mémoire DRAM pour ordinateurs. Ils sont à la pointe du développement des SSD depuis de nombreuses années, nous apportant des SSD célèbres comme le SX8200, le SX900 et le S510. XPG est l'une des sous-marque d'ADATA et crée des produits optimisés pour les besoins des joueurs.







En février dernier, nous avons passé en revue le Gammix S70 d'ADATA, qui était le premier disque PCIe 4.0 équipé de l'Innogrit IG5236 que nous avons testé. Aujourd'hui, nous vous présentons le Gammix S70 "Blade", qui semble être le même disque, mais avec un dissipateur thermique différent qui échange la masse et le volume contre la compatibilité PS5.



Comme je viens de le mentionner, le contrôleur Innogrit IG5236 alimente l'ADATA S70 Blade. Bien qu'Innogrit se concentre depuis longtemps sur les contrôleurs SSD de qualité, avec PCIe 4.0, ils ont fait un effort pour le haut de gamme. Leur IG5236 "Rainier" a reçu des critiques favorables en raison de son architecture à huit canaux. Outre le contrôleur, des puces TLC 3D sont utilisées. Elles ont été rebaptisées par ADATA ; je soupçonne qu'il s'agit d’Intel/Micron B27 TLC, mais il n'y a aucun moyen d'obtenir une confirmation officielle de la part d'ADATA. Un changement mineur est qu'au lieu des puces DDR4-3200 d'Hynix (sur le S70 ordinaire), ADATA utilise 2x Samsung DDR4-2666 sur la version "Blade", ce qui je doute fera une grande différence.



Le XPG Gammix S70 Blade est disponible dans des capacités de 1 To (150 Dollars) ou 2 To (300 Dollars). L'endurance pour ces modèles est fixée à 740 TBW et 1480 TBW respectivement. ADATA offre une garantie de cinq ans pour le S70 Blade.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP