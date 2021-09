Western Digital lance un disque dur mécanique de 20 To doté de la technologie OptiNAND.



Western Digital vient de lancer son disque dur mécanique de 20 To, avec 2,2 téraoctets par plateau et une mémoire flash embarquée utilisant la technologie OptiNAND.







Western Digital lance un disque dur mécanique de 20 To doté de la technologie OptiNAND



La mémoire flash du disque mécanique de 20 To est intégrée " iNAND UFS embedded flash drive (EFD) on the circuit board ", et fonctionne également avec une mémoire flash 3D TLC UFS, dont la capacité n'a pas été communiquée au public. Western Digital entend améliorer la fiabilité et les performances de ce nouveau disque.



Une autre source d'information de Western Digital est l'absence de réponse à la question de savoir si le disque dur de 20 To utilise la technologie SMR (shingled magnetic recording). D'après la description du disque faite par la société, on peut supposer que le disque dur utilisera la technologie SMR, car l'unité doit enregistrer de grandes quantités d'informations sur les pistes.



Ce disque dur récemment lancé porte neuf disques à l'intérieur, chaque disque ayant une capacité de près de 2,2 To et utilisant la technologie d'enregistrement perpendiculaire assisté par énergie (ePMR). La tête magnétique offre une technologie d'avant-garde à trois étages, qui permet une précision extrême des positions de la tête de lecture et d'écriture. Western Digital a fabriqué lui-même la puce de contrôle SOC au lieu de faire appel à des ressources extérieures.







Avec les disques durs mécaniques actuels, l'objectif est de stocker plusieurs gigaoctets de métadonnées, telles que les métadonnées de battement répétitif des pistes (RRO) pour maintenir une surveillance constante de la rotation de la broche afin de garantir l'absence d'erreurs, et d'écrire les données de niveau piste sur le disque. Le lecteur doit également maintenir des métadonnées opérationnelles d'entrée pour corriger toute interférence entre des pistes adjacentes. En utilisant la technologie OptiNAND, toutes les diverses métadonnées peuvent être lues/écrites dans les espaces de mémoire flash iNAND, ce qui permet une plus grande efficacité en réduisant les opérations de lecture/écriture dans l'espace du disque dur.



La technologie OptiNAND a également montré que, dans les situations d'urgence où l'alimentation du disque dur s'arrête soudainement, elle peut stocker jusqu'à 100 Mo de données, ce qui limite la perte de données cruciales. La mémoire flash iNAND devrait également fonctionner avec un micrologiciel pour augmenter la vitesse de réponse du disque dur afin de minimiser les problèmes de latence.



La mémoire flash UFS peut également stocker des données d'opération d'écriture au niveau du secteur, ce qui peut optimiser les exigences de stockage et réduire les temps de rafraîchissement ATI (données d'interférence entre pistes adjacentes) pour améliorer les performances.



Avec l'augmentation de la densité des disques durs mécaniques modernes, l'interférence entre les pistes adjacentes a également fortement augmenté, ce qui entrave l'augmentation de la densité de stockage. Certains fabricants utilisent la technologie HAMR et la technologie MAMR pour améliorer la qualité des données écrites et rendre le processus de magnétisation plus ordonné. Western Digital a choisi une autre direction technique pour améliorer la précision de la lecture des données par la tête magnétique.



- Accueil informatique -



Nous devrions commencer à voir Western Digital commencer ses livraisons dans les mois à venir, avec une attente technologique d'optimisation des espaces sur les disques mécaniques jusqu'à 50 To ou plus dans les prochaines décennies.



WCCFTECH