Les souris MIONIX reviennent et dévoilent les éditions Pro de ses anciennes favorites.



MIONIX est un fabricant de périphériques basé en Suède qui, au début des années 2010, semblait avoir le monde à ses pieds. Leurs souris de jeu remportaient prix sur prix, leurs claviers mécaniques étaient à la fois riches en fonctionnalités et abordables alors que les prix commençaient tout juste à gonfler au-delà du confort de la plupart des joueurs PC à petit budget. Puis... quelque chose a mal tourné.







Un message posté sur Reddit en 2020 a laissé entendre qu'il y aurait des frictions internes, potentiellement dues à une nouvelle orientation qui verrait leur gamme de périphériques devenir plus "colorée" dans le but d'attirer un public plus équilibré.



Ce coup de gueule non trop subtil du compte officiel de MIONIX à la fin du message l'indiquait certainement :



Nous mettons à jour le matériel et le logiciel de nos souris et nous travaillons également sur de nouveaux produits !



Mais le plus important : Elles seront toutes en noir.



Bien qu'ils soient actifs sur les médias sociaux et qu'ils soient des sponsors permanents de Godsent Esports, les nouveaux produits n'ont été vus nulle part... jusqu'à maintenant. En quelque sorte.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



MIONIX fait un retour aux sources en lançant des variantes PRO actualisées de ses souris les plus populaires : NAOS, CASTOR[/ur] et [url=https://mionix.net/products/avior-pro]AVIOR. En se basant sur des designs vintage comparés aux rongeurs de jeu modernes, MIONIX fait le pari qu'ils peuvent miser sur les formes populaires et louées des modèles classiques si elles sont combinées avec des caractéristiques et des composants modernes.



Il s'agit notamment de :



- Capteur PMW-3370 optimisé avec 19 000 DPI et 400 IPS.

- Commutateurs durables à 80 millions de clics de Kailh.

- Un câble tressé ultra-flexible de 1,8 m.

- Pieds de souris à faible friction fabriqués en 100% PTFE.

- Une sensation de défilement distincte avec l'encodeur Alps.

- Paramètres personnalisables et optimisations dans le logiciel.







Les souris sont accompagnées d'une nouvelle gamme de tapis de souris/de bureau ALIOTH résistants à l'eau, d'une taille allant jusqu'à 4XL et offrant une surface de souris idéale pour les nouveaux capteurs.



Un aspect qui n'est pas détaillé est le poids de chaque modèle. Les souris de MIONIX n'ont jamais été les plus légères, avec un poids avoisinant généralement les 100 g. Aujourd'hui, ce type de poids est réservé aux modèles sans fil haut de gamme ; les souris de jeu filaires légères actuelles sont généralement annoncées sous la barre des 75 g et le marché en général évolue vers des modèles toujours plus légers. Les formes MIONIX sont peut-être aussi bonnes qu'elles l'ont toujours été, mais le marché a-t-il simplement évolué ?



Les NAOS PRO, CASTOR PRO et AVIOR PRO sont toutes en vente au même prix de 69.99 euros. V.A.T. Les tapis ALIOTH sont disponibles à partir de 14.99 euros. Vous trouverez plus d'informations sur chacun des nouveaux produits, ainsi que sur certains de leurs anciens modèles, sur MIONIX.net.



VORTEZ