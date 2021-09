TerraMaster offre une protection contre les ransomwares en matière de cybersécurité.



TerraMaster présente sa suite complète de fonctions de cybersécurité pour offrir une excellente protection contre toutes les variantes de ransomware, les virus et autres formes de cyberattaque. On constate une augmentation des nouvelles variantes de ransomware qui ciblent spécifiquement les périphériques NAS. TerraMaster renforce continuellement la suite de fonctions de cybersécurité sur ses périphériques NAS afin de fournir une protection efficace, même contre les variantes les plus récentes de ransomware. TerraMaster a pris les mesures nécessaires pour aider les utilisateurs à éviter les pièges courants qui sont la cible des attaquants. TerraMaster fournit également les fonctions de sécurité nécessaires pour se protéger contre les attaques de cybersécurité.







Surveillance en temps réel et notifications d'alerte







Les utilisateurs de TerraMaster NAS peuvent recevoir des notifications d'alerte pour les événements système, les pannes de courant, et autres. Cela permet aux gestionnaires de surveiller en temps réel, même à la maison, et de s'assurer que vous êtes toujours au courant de l'état de votre TNAS.



Protection du compte utilisateur







Le dispositif NAS TerraMaster a désactivé le compte administrateur par défaut. Cela garantit que les utilisateurs créeront un nouveau compte administrateur et définiront leur propre mot de passe lors de la première utilisation.



Blocage automatique d'IP







Les périphériques NAS TerraMaster sont dotés d'une fonction de blocage automatique d'IP, qui bloque automatiquement les utilisateurs d'une adresse IP particulière ayant fait trop de tentatives de connexion. Pour en savoir plus sur le blocage automatique d'IP et sur la manière d'activer cette fonction, veuillez consulter le site TerraMaster.



Application Anti-virus



Les utilisateurs peuvent accéder à l'application Clam AntiVirus via l'application TOS. ClamAV est un moteur antivirus open-source permettant de détecter les chevaux de Troie, les virus, les logiciels malveillants et autres menaces malveillantes. Pour en savoir plus sur ClamAV, rendez-vous sur ClamAV.net.



Snapshot



Snapshot peut être installé sur les périphériques NAS TerraMaster prenant en charge le système de fichiers Btrfs. Snapshot est une fonction de cybersécurité courante qui utilise une fonction de copie pour créer des copies d'image du serveur de stockage. Les utilisateurs peuvent activer Snapshot pour prendre un instantané d'image aussi fréquemment que toutes les 5 minutes. Néanmoins, les utilisateurs peuvent modifier le fonctionnement de Snapshot en fonction de l'espace de stockage disponible. Pour comprendre le fonctionnement de Snapshot, veuillez consulter TerraMaster.



Sauvegarde



La sauvegarde fonctionne différemment de la capture d'écran. La sauvegarde est une fonction de protection plus complète dans laquelle une copie complète de vos données est stockée en toute sécurité ailleurs. Les périphériques NAS TerraMaster sont dotés de la fonction DupleBackup qui offre des options de sauvegarde des données vers plusieurs options de stockage prises en charge, notamment un autre TNAS, un serveur Rsync, un serveur Webdav, divers pilotes de nuage grand public et des dossiers locaux NAS.



Les appareils NAS TerraMaster prennent également en charge AOMEI Backup. L'AOMEI Backup du centre d'application TerraMaster NAS vous permet de sauvegarder facilement l'ensemble de la machine, en sauvegardant les systèmes, les fichiers, les dossiers, sur le TerraMaster NAS. En cas d'anomalie ou de cyberattaque, les utilisateurs peuvent facilement restaurer le système et les données dans un état normal et récupérer des informations précieuses.



Synchronisation dans le nuage



Les appareils NAS TerraMaster prennent en charge une large sélection d'options de synchronisation de disques en nuage, notamment Google Drive, Dropbox, OneDrive, OpenDrive, NetCloud, etc. Contrairement à la sauvegarde qui nécessite un déclenchement pour créer la sauvegarde des données, la synchronisation se produit immédiatement dès que des données ont été ajoutées ou modifiées.



Les périphériques NAS TerraMaster sont livrés avec une suite complète de protection pour aider les utilisateurs à lutter contre les logiciels malveillants, les virus, les ransomwares et d'autres formes d'attaques de cybersécurité. Les utilisateurs peuvent activer toutes ces fonctionnalités simultanément pour une protection optimale.



