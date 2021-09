TEAMGROUP dévoile le boîtier LARES ARGB et le refroidisseur de liquide SIREN GD240 ARGB.



TEAMGROUP se prépare pour son prochain événement de lancement en ligne qui présentera la gamme de mémoires gaming DDR5 de la marque. TEAMGROUP lancera également d'autres nouveaux produits, dont certains ont déjà été répertoriés sur son site Web. Il s'agit notamment du tout premier refroidisseur de CPU liquide et du tout premier châssis de jeu de la marque - le boîtier de jeu LARES ARGB et le refroidisseur de CPU liquide SIREN GD240 ARGB tout-en-un. Les deux produits sont sous la marque de jeu T-FORCE de TEAMGROUP.







Châssis T-FORCE LARES ARGB







Le T-FORCE LARES ARGB est le premier boîtier d'ordinateur de jeu de la marque doté d'un panneau avant en verre avec un éclairage RVB sur les côtés et un logo T-FORCE distinct à l'avant. L'éclairage RVB du panneau avant illumine les orifices de ventilation de la prise d'air avant, ce qui lui donne un aspect sophistiqué. Pour donner aux utilisateurs une vue exquise de l'intérieur, le LARES ARGB est équipé d'un panneau latéral entièrement en verre trempé.



Pour le refroidissement, le T-FORCE LARES ARGB prend en charge trois ventilateurs de 120 mm ou deux de 140 mm à l'avant, trois ventilateurs de 120 mm en haut, deux ventilateurs de 120 mm en bas et un ventilateur de 120 mm à l'arrière - ce qui permet de prendre en charge jusqu'à neuf ventilateurs de 120 mm. Les ventilations supérieure, inférieure et frontale sont équipées de filtres à poussière amovibles pour faciliter le nettoyage et la maintenance. Le châssis prend en charge jusqu'à quatre disques durs de 2,5 pouces et deux disques durs de 3,5 pouces. Sur l'entrée/sortie avant, on trouve un port USB-C, deux ports USB 3.0, des ports audio, un bouton d'alimentation et un bouton de LED RVB.



Pour plus d'informations sur le châssis T-FORCE LARES ARGB, veuillez consulter le site Web de TEAMGROUP.



Refroidisseur de CPU liquide T-FORCE SIREN GD240 ARGB AIO







Le TEAMGROUP T-FORCE SIREN GD240 ARGB est le premier refroidisseur de CPU liquide tout-en-un de la marque doté d'un éclairage ARGB miroir sur son bloc d'eau. Les éléments ARGB du refroidisseur sur le bloc d'eau et les ventilateurs de 120 mm prennent en charge les technologies de synchronisation RVB populaires auprès d'ASUS, MSI, GIGABYTE et ASRock.



Le SIREN GD240 ARGB utilise un radiateur de 240mm et une pompe puissante de 4000RPM montée sur le radiateur, 1,5X plus rapide que la plupart des pompes AIO pour fournir une dissipation de chaleur plus rapide à des niveaux de bruit minimaux. Le refroidisseur AIO utilise un tube en nylon durable renforcé par un tube en caoutchouc pour une durabilité accrue. Le SIREN GD240 ARGB est disponible en modèles noir et blanc.



Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations sur les refroidisseurs de CPU liquides T-FORCE SIREN GD240 ARGB AIO, veuillez consulter le site Web de TEAMGROUP.



TEAMGROUP doit encore lancer officiellement ces deux nouveaux produits lors de l'événement de lancement en ligne qui aura lieu le 23 septembre 2021. Pour plus d'informations sur l'événement de lancement en ligne TEAMGROUP 2021, veuillez consulter le site suivant : Cliquez ICI.



VORTEZ