MSI est le premier à publier le firmware BIOS AMD AGESA 1.2.0.4 pour les cartes mères B550 et B450.

MSI est le premier fabricant de cartes mères à publier le dernier firmware BIOS AMD AGESA 1.2.0.4 pour ses cartes mères B550 et B450. Le fabricant de cartes mères a annoncé aujourd'hui la sortie du firmware BIOS ainsi que les modifications apportées.







Selon MSI, le dernier firmware BIOS AMD COMBOAM4v2PI 1.2.0.4 est désormais disponible sur ses cartes mères B550 et B450. Dans un premier temps, sept cartes mères, dont cinq B550 et deux B450, recevront la mise à jour du BIOS.



Les modèles de cartes MSI B550 et B450 sont les suivants :



- MEG B550 UNIFY,

- MEG B550 UNIFY-X,

- MAG B550 TOMAHAWK,

- MAG B550M MORTIER WIFI,

- MAG B550M MORTAR,

- B450 TOMAHAWK MAX,

- B450 TOMAHAWK MAX II.



Selon MSI, les principaux changements apportés par le nouveau firmware BIOS AMD AGESA 1.2.0.4 sont tout d'abord la mise à jour du nouveau firmware qui met également à jour le firmware SMU pour les CPU Ryzen d'AMD, notamment Vermeer (Ryzen 5000), Cezanne (Ryzen 5000G) et Picasso (Ryzen 3000G). En outre, il active également le TPM par défaut sur les cartes mères listées, ce qui signifie que les utilisateurs pourront installer et faire fonctionner Windows 11 sur leurs systèmes grâce à la fonctionnalité fTPM sur les cartes mères MSI B550 et B450.



Les nouveautés :



1. Mise à jour vers COMBOAM4v2PI 1.2.0.4,

2. Mise à jour du firmware SMU pour Vermeer, Cezanne et Picasso,

3. TPM activé par défaut.







Pour ceux d'entre vous qui utilisent les cartes mères mentionnées ci-dessus, vous pouvez télécharger le dernier BIOS (AMD AGESA 1.2.0.4) pour les cartes mères B550 et B450 de MSI à partir des liens suivants.



Liens de téléchargement du BIOS MSI B550 & B450 (Firmware AMD AGESA 1.2.0.4) :



- MEG B550 UNIFY (Version Bios : 144) : Cliquez ICI,

- MEG B550 UNIFY-X (Version Bios : XA43) : Cliquez ICI,

- MAG B550 TOMAHAWK (Version Bios : A83) : Cliquez ICI,

- MAG B550M MORTAR WIFI (Version Bios : 193) : Cliquez ICI,

- MAG B550M MORTAR (Version Bios : 193) : Cliquez ICI,

- B450 TOMAHAWK MAX (Version Bios : 3C2) : Cliquez ICI,

- B450 TOMAHAWK MAX II (Version Bios : H62) : Cliquez ICI.



MSI a déclaré que le reste de sa gamme, qui comprend les cartes mères X570, X470 et B450, recevra également la mise à jour du firmware BIOS AMD AGESA 1.2.0.4 dans les semaines à venir afin que les utilisateurs de PC soient prêts pour le lancement de Windows 11. Il est définitivement conseillé de mettre à jour votre carte mère si vous prévoyez d'utiliser le prochain système d'exploitation Microsoft Windows 11.



WCCFTECH