Strix Arion S500 annoncé par ASUS Republic of Gamers.



Le ROG Strix Arion S500 est un SSD NVMe portable avec DRAM et un connecteur USB-C 3.2 Gen 2 qui peut transmettre des données à des vitesses allant jusqu'à 1050 Mo/s. Le ROG Strix Arion S500 est disponible dès maintenant chez ASUS Republic of Gamers. Mince et léger, le SSD est construit dans un alliage d'aluminium et équipé d'un tampon thermique pour une dissipation efficace de la chaleur, d'un lecteur AES 256 bits et d'un cryptage des données.







Le logiciel du tableau de bord ROG SSD pour une administration simple du disque et l'éclairage Aura Sync distinctif. Il est également livré avec le logiciel NTI Backup Now EZ, ce qui en fait une excellente solution de stockage mobile haute performance pour les voyageurs d'affaires.







Des vitesses de transfert élevées



Le ROG Strix Arion S500 contient un SSD haute performance Phison qui atteint des vitesses de transfert de 1050 Mo/s et est donc jusqu'à 12 fois plus rapide que les disques durs externes classiques. À ces vitesses, un fichier de 100 Go peut être transféré en seulement deux minutes. En outre, la mémoire DRAM et le grand cache SLC maximisent les performances et prolongent la durée de vie du SSD.



Un refroidissement exceptionnel



Le boîtier du ROG Strix Arion S500 est fabriqué en alliage d'aluminium et dispose d'un tampon thermique interne qui maintient les températures de fonctionnement à des niveaux optimaux pour les transferts de données à grande vitesse. Il contribue également à prolonger la durée de vie de l'appareil.



Protection complète des données



Le ROG Strix Arion S500 utilise le SSD AES 256 bits et le cryptage des données pour assurer la sécurité des données sans compromettre les performances du processeur. En outre, le logiciel NTI Backup Now EZ est inclus, ce qui protège toutes les données numériques contre les attaques malveillantes de virus et les défaillances matérielles. La fonction de récupération des données aide également dans les cas où un fichier a été accidentellement supprimé.

L'interface conviviale du tableau de bord ROG SSD affiche toutes les informations importantes telles que la température du disque, l'état du stockage, le rapport de santé et bien plus encore, offrant ainsi une sécurité supplémentaire.



Une compatibilité complète



Le ROG Strix Arion S500 utilise un port USB-C 3.2 Gen 2 pour des performances ultra-rapides et une prise en charge étendue des appareils mobiles, des ordinateurs portables, des PC et des consoles de jeu de dernière génération.

L'élégant ROG Strix Arion S500 est l'heureux gagnant de l'iF Design Award 2020 et dispose de l'éclairage exclusif ASUS Aura Sync, qui offre des effets lumineux incomparables à l'échelle du système.



Prix et disponibilité



Le ROG Strix Arion S500 est désormais disponible en magasin au prix de détail recommandé de : 129.90 euros.



THE GURU3D