ASUS annonce la sortie de nouveaux Zenbooks et ExpertBooks avec écran OLED.



Le Zenbook 14X OLED et le Zenbook 14 Flip OLED, ainsi que l'ExpertBook B5 OLED et l'ExpertBook B5 Flip OLED, sont des exemples d'ordinateurs portables traditionnels ou de convertibles à rabat flexible qui acceptent la saisie au stylet.











Les nouveaux ordinateurs portables ASUS comprennent le Zenbook 14X OLED (UX5400 / 5401, UM5401) et le Zenbook 14 Flip OLED convertible (UP5401, UN5401), qui sont équipés d'un écran OLED HDR 4K ou d'un écran OLED avec une résolution WQXGA (2 880 x 1 800). sont équipés. L'écran tactile du Zenbook 14 Flip OLED prend également en charge un stylet à 4096 niveaux de pression pour une écriture et un dessin confortables et fluides.



Les nouveaux ExpertBook B5 OLED (B5302C) et ExpertBook B5 Flip OLED (B5302F) sont également équipés d'écrans OLED. Avec leur faible poids et leur longue autonomie, ils sont les compagnons idéaux des utilisateurs professionnels mobiles. L'ExpertBook B5 Flip OLED est doté d'un écran tactile et d'une charnière ErgoLift à 360 ° pour une utilisation polyvalente en mode ordinateur portable, tente ou tablette. Tous les nouveaux ordinateurs portables ASUS destinés aux professionnels de la création sont livrés avec Windows 11 ou peuvent être mis à jour gratuitement dès qu'ils sont disponibles.



Les écrans OLED offrent de nombreux avantages exceptionnels : Ils conservent la constance de leurs couleurs à tous les niveaux de luminosité et sont donc idéaux pour une utilisation dans n'importe quel environnement lumineux. Ils sont certifiés par le TÜV Rheinland pour leurs faibles émissions de lumière bleue et - avec une proportion de lumière bleue inférieure de 70 % par rapport aux écrans LCD - sont particulièrement agréables pour les yeux, même en cas de travail prolongé. Les écrans OLED sont également idéaux pour le divertissement et les jeux : Les vidéos d'action rapides, les jeux vidéo ou les photos haute résolution sont affichés de manière particulièrement claire, naturelle et sans distorsion.



Les nouveaux ordinateurs portables ASUS équipés d'écrans OLED offrent des visuels de première classe avec un taux de rafraîchissement rapide, jusqu'à 90 Hz et un temps de réponse de 0,2 ms. Un espace colorimétrique DCI-P3 à 100 % avec validation PANTONE garantit des couleurs vives, un noir particulièrement profond et un rapport de contraste de 1 000 000 : 1.



Nouvelles innovations OLED d'ASUS :



Zenbook 14X OLED et Zenbook 14 Flip OLED : Des couleurs claires et une haute qualité d'affichage dans un design ultra-mobile.

Grâce au format 16:10 de leurs écrans, les nouveaux Zenbook 14X OLED (UX5400 / 5401, UM5401) et Zenbook 14 Flip OLED (UP5401 / UN5401) disposent d'une zone de travail visuelle particulièrement large - 18 % de plus qu'un écran 16:9 classique. Les deux modèles sont équipés d'un écran OLED HDR et sont disponibles en résolution 4K ou WQXGA (2 880 x 1 800) et en option avec un écran tactile. Pour les travaux créatifs et graphiques, l'écran dispose d'un espace colorimétrique DCI-P3 à 100 % et est validé par PANTONE pour des couleurs ultra-vives et fidèles à la réalité. Le Zenbook 13 Flip OLED avec sa charnière ErgoLift à 360 ° permet une utilisation flexible, par exemple en mode tente pour le divertissement mobile ou pour dessiner et écrire en mode tablette avec le stylet compatible.



Équipés d'un processeur mobile AMD Ryzen 9 5900HX, de 16 Go de RAM et de cartes graphiques AMD Radeon, les Zenbook 14X OLED et Zenbook 14 Flip OLED offrent les performances globales requises pour un fonctionnement multitâche fluide et une productivité sans effort. Le puissant processeur Intel Core i7 de 11e génération, associé à la technologie ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT), garantit des performances durables maximales. Le NVIDIA GeForce MX450 dédié délivre des performances graphiques rapides, même pour les travaux exigeants. La connectivité Intel WiFi 6 est améliorée par la technologie ASUS WiFi Master Premium, qui inclut ASUS WiFi Stabilizer pour réduire les interférences et ASUS WiFi SmartConnect pour des connexions sans faille.



Malgré leur boîtier fin, de seulement 15,9 mm de haut, les deux nouveaux modèles Zenbook offrent tous les ports I/O nécessaires à la connectivité mobile - y compris un port USB 3.2 Gen 2 Type A et deux ports USB-C 3. 2 Gen 2, une connexion HDMI et un emplacement pour carte microSD. La technologie de refroidissement ASUS IceCool Plus optimise les performances des ordinateurs portables fins et légers grâce à trois modes de ventilation. Pour une expérience utilisateur optimale, le Zenbook 14X OLED et le Zenbook 14 Flip OLED présentent de nombreux détails pratiques tels qu'un capteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation et l'ASUS NumberPad 2.0 pour une saisie plus facile des numéros.



Le Zenbook 14X OLED sera disponible en Allemagne au quatrième trimestre 2021 à partir de : 1 299 euros, le Zenbook 14 Flip OLED à partir de : 1 799 euros.



ExpertBook B5 OLED et ExpertBook B5 Flip OLED : Ordinateur portable professionnel classique ou flexible



Avec l'ExpertBook B5 OLED (B5302C) et l'ExpertBook B5 Flip OLED (B5302F), les utilisateurs conquièrent le monde des affaires de manière mobile et élégante. Les deux nouveaux modèles sont dotés d'un boîtier de précision entièrement conçu pour la légèreté et la mobilité. Avec l'ExpertBook B5 Flip OLED, les utilisateurs bénéficient également de la flexibilité de la charnière à 360°.



Ces ordinateurs portables sont idéaux pour les activités mobiles quotidiennes, que ce soit à domicile, au bureau ou en déplacement. En contrepartie, ils offrent une longue autonomie et de nombreuses fonctions et technologies pour améliorer l'efficacité du travail en déplacement. Il s'agit notamment d'un processeur Intel Core de 11e génération, de l'annulation du bruit AI, de la prise en charge du double SSD RAID, de l'ASUS NumberPad 2.0 et d'une dalle OLED qui offre des graphismes optimaux dans n'importe quel environnement. L'écran de l'ExpertBook B5 OLED est également antireflet afin d'offrir le meilleur affichage en cas de forte luminosité ou en extérieur.



Pour protéger la vie privée et les données professionnelles sensibles, l'ExpertBook B5 OLED et l'ExpertBook B5 Flip disposent d'un capteur d'empreintes digitales intégré et d'une puce TPM 2.0.



L'ExpertBook B5 OLED sera disponible en Allemagne à partir du 4ᵉ trimestre 2021 à partir de : 1.899 euros, l'ExpertBook B5 Flip OLED à partir de : 1.899 euros.



THE GURU3D