InWin lance les ventilateurs Sirius Extreme et Sirius Extreme Pure ARGB.



InWin annonce les nouveaux ventilateurs de boîtier ARGB Sirius Extreme (ASE120) et Sirius Extreme Pure (ASE120P), conçus pour les PC à haut débit d'air qui souhaitent un bruit minimal. Disponibles en noir (Extreme) et en blanc (Extreme Pure), ces ventilateurs de 120 mm génèrent un puissant flux d'air de 54CFM pour un niveau sonore impressionnant de seulement 25dBA (max) et 21dBA (typique), ce qui en fait le choix idéal pour tous les PC exigeants en termes de flux d'air.







Super performance de flux d'air sans bruit







La série InWin Sirius Extreme est conçue avec une courbe P/Q optimisée qui lui confère des performances supérieures à celles des ventilateurs concurrents, sans augmentation du bruit. A seulement 1500RPM, il peut atteindre 54CFM, et avec une pression statique nominale de 1,55 mm/H2O, il est également idéal pour les radiateurs à refroidissement liquide. La large plage de vitesse de 400 à 1 500 tr/min via la commande PWM intelligente à 4 broches, ainsi que les patins de montage en caoutchouc antivibrations intégrés, en font le ventilateur idéal pour les refroidisseurs de CPU, les radiateurs à refroidissement liquide ou le ventilateur de châssis.



Éclairage ARGB avec synchronisation logicielle et contrôleur en un clic disponible



La conception distincte du cadre carré-ovale est tracée avec l'éclairage ARGB qui fournit une forte touche de couleur dans le châssis sans être surpuissant. Utilisez le contrôleur InWin ARGB One-Click fourni (disponible dans les packs de ventilateurs triples) pour sélectionner l'un des 14 modes d'éclairage, ou connectez le ventilateur directement à un connecteur ARGB 5V à 3 broches sur une carte mère compatible pour le contrôler directement via le logiciel système d'ASUS, GIGABYTE, MSI ou ASRock. Avec 16,8 millions de combinaisons d'éclairage, les utilisateurs peuvent véritablement coordonner les couleurs de leurs PC pour les assortir parfaitement aux autres composants autour de thèmes définis.



Structurellement supérieur







Inspiré par les passionnés de jeux eSports, le châssis du InWin Sirius Extreme est construit plus solidement : il est structurellement sur-étudié pour résister aux vibrations et supporter le puissant flux d'air. Les fentes de ventilation autour de la roue centrale sont conçues pour garantir que les roulements internes et les composants électroniques restent toujours froids, même en cas de fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui prolonge la durée de vie du ventilateur.



Les ventilateurs InWin Sirius Extreme (ASE120) et Extreme Pure (ASE120P) sont disponibles en packs simples et triples. Les packs à trois ventilateurs sont fournis avec un contrôleur modulaire RVB adressable.



Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens ci-dessous :



- InWin InWin Sirius Extreme (ASE120) : Cliquez ICI,

- InWin InWin Sirius Extreme Pure (ASE120P) : Cliquez ICI.



