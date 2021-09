Le JBL Quantum 350 fait passer les jeux sans fil au niveau supérieur.



Plongez dans l'action comme jamais auparavant, sans fils pour vous gêner. Découvrez le casque de jeu sans fil JBL Quantum 350, le dernier-né de la série JBL Quantum. Conçu pour offrir l'expérience audio la plus précise, une connectivité sans perte de qualité gamer et un confort pour des sessions de jeu épiques, ce casque est un must pour les joueurs à la recherche d'une configuration améliorée.







Lorsque chaque son compte et que le timing à la seconde près est essentiel, ne manquez jamais un moment avec la connectivité sans fil 2.4 G sans perte. Optimisé pour les joueurs de PC ou de PlayStation via un dongle USB sans fil, le JBL Quantum 350 offre l'avantage compétitif ultime pendant le jeu. Des bruits de pas les plus silencieux aux explosions laser les plus fortes, la signature QuantumSOUND de JBL offre un son de qualité cinématographique grâce à des haut-parleurs de 40 mm et le JBL QuantumSURROUND immersif place le joueur au centre du jeu. Le casque est également compatible avec le logiciel PC JBL QuantumENGINE, qui permet aux joueurs de personnaliser l'égaliseur, la tonalité latérale, le micro et bien plus encore.



Saisissez toute l'action grâce à l'autonomie de 22 heures de la batterie du JBL Quantum 350. Besoin de vous recharger ? La fonction de charge rapide du casque permet une lecture d'une heure à partir d'une rafale de cinq minutes, et la fonction Power & Play permet au casque de se charger simultanément pendant l'utilisation. Le bandeau léger et les coussinets en mousse à mémoire de forme enveloppés de PU ont été conçus pour les sessions de jeu marathon, afin que les utilisateurs puissent jouer encore plus longtemps dans un confort total.



Le JBL Quantum 350 est doté d'un microphone à perche amovible et directionnel à orientation vocale. Ainsi, quelle que soit l'intensité de l'action, les autres joueurs peuvent toujours entendre les appels à l'aide ou les échanges amicaux. Le casque a été développé pour Discord, l'application de chat la plus populaire au monde, et en plus d'être certifié Discord, le JBL Quantum 350 est compatible avec Skype et TeamSpeak.



"Le jeu s'intègre de plus en plus dans le courant dominant et les joueurs ont besoin d'une plus grande flexibilité dans leur configuration. En ajoutant le JBL Quantum 350 à notre série existante de casques JBL Quantum, nous répondons à ce besoin et offrons un son et une qualité de fabrication JBL exceptionnels avec un ensemble de fonctionnalités inégalé", a déclaré Dave Rogers, président de la division Lifestyle de HARMAN. "Un casque entièrement sans fil permet aux joueurs de se déplacer lorsqu'ils jouent, de passer du PC à la PS5, ou de s'éloigner davantage de leurs appareils tout en continuant à entendre et à ressentir chaque son."



Caractéristiques du JBL Quantum 350 :



- Connexion sans fil 2,4 GHz sans perte de qualité pour les jeux via une clé USB sans fil,

- Haut-parleurs de 40 mm alimentés par JBL QuantumSOUND Signature et JBL QuantumSURROUND immersif,

- Microphone à perche détachable 40 mme focus,

- Logiciel JBL QuantumENGINE compatible PC pour une personnalisation complète,

- Batterie rechargeable de 22 heures avec charge rapide : cinq minutes de charge via USB-C permettent une heure de lecture,

- Construction légère et durable avec des coussinets en mousse à mémoire de forme enveloppés de PU,

- Certifié Discord et compatible avec Skype et TeamSpeak.



Prix et Disponibilité



Le JBL Quantum 350 est disponible en septembre 2021 au prix de : 119 euros sur JBL.com et chez certains détaillants.



