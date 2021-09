Inno3D annonce les cartes graphiques iChill GeForce RTX 3080 Ti Black et RTX 3080 Black.



INNO3D, un fabricant leader de composants multimédia haut de gamme et d'innovations vous présente les nouveaux INNO3D GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3080 iCHILL BLACK avec une solution de refroidissement hybride qui combine un flux d'air super silencieux avec un refroidissement par eau. Les derniers GPU à recevoir le traitement iCHILL BLACK sont équipés de 12 Go GDDR6X à un débit de 384bit et un taux d'horloge de boost à 1710 MHz pour le RTX 3080 Ti. La RTX 3080 est équipée de 10 Go GDDR6X avec un débit de 320bit et une fréquence d'horloge de boost de 1770 MHz.











Fondée en 1998 avec la vision de développer des produits informatiques pionniers à l'échelle mondiale. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, INNO3D est maintenant bien établi dans la communauté du jeu, connu pour notre approche innovante et audacieuse du design et de la technologie. Nous sommes Brutal par Nature dans tout ce que nous faisons et nous nous engageons à 201% envers vous pour la meilleure expérience de jeu au monde.



Alimenté par l'architecture NVIDIA Ampere, le GeForce RTX 3080 Ti fait un bond en avant incroyable en termes de performances et de fidélité avec des fonctions reconnues comme le raytracing, l'IA améliorant les performances NVIDIA DLSS, la réduction de la latence NVIDIA Reflex, les fonctions de streaming NVIDIA Broadcast et une mémoire supplémentaire qui lui permet d'accélérer les applications de création les plus populaires. Le GeForce RTX 3080 représente le plus grand saut de génération de GPU dans l'histoire de NVIDIA, avec des performances par watt jusqu'à 1,9 fois supérieures à celles de la génération précédente. La série RTX 30 permet de vivre sans effort des expériences graphiques dans toutes les résolutions.



La carte iCHILL BLACK est conçue avec un boîtier métallique doté d'un ventilateur de radiateur de 9 cm et de 12 cm avec une architecture entièrement nouvelle améliorant la façon dont la carte est refroidie. Les heatpipes intégrés absorbent efficacement la chaleur de la mémoire tandis que les 2 heatpipes transfèrent la chaleur de la mémoire vers le dissipateur thermique. Le ventilateur actif du dissipateur thermique de la mémoire maintient également la carte super fraîche.



Les tubes durables de l'iCHILL BLACK conservent leur élasticité sous des températures extrêmes avec une grande résistance à la corrosion et à la perméation. La solution de refroidissement hybride permet d'extraire chaque goutte de performance des composants les plus performants. Il en résulte non seulement un produit aux performances impressionnantes, mais aussi des niveaux de bruit extrêmement bas.



Des années de R&D ont permis à INNO3D de faire des avancées technologiques, repoussant continuellement les limites et renforçant leur expertise dans l'industrie du GPU. Cela a élevé INNO3D à un point qui fait la différence pour les joueurs haut de gamme et les professionnels de la création de design en atteignant une haute performance avec un contrôle de température exceptionnel et à des niveaux de bruit super silencieux. INNO3D travaille maintenant dur pour rendre les nouveaux GPU INNO3D GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3080 iCHILL BLACK disponibles chez tous les revendeurs premium de la région.



Pour plus d'informations :



- RTX 3080 Ti iCHILL BLACK : Cliquez ICI.

- RTX 3080 iCHILL BLACK : Cliquez ICI.



