[TEST Jeu PC] Road 96.

DIGIXART nous propose un nouveau jeu PC : Road 96.







Editeur(s)/Développeur(s) : Digixart Entertainment.



Sortie France : 16 août 2021.



Genre(s) : Aventure.



Mode(s) : Jouable en solo.



Langue de la version disponible en France : Textes en français/Voix en anglais.



Accessoire(s) compatible(s) : Manette.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.















Résumé : Road 96 est un jeu d'aventure développé par DigixArt. S'inspirant de films de Tarantino, des frères Coen et de films de roadtrip, le titre propose une aventure influencée par les choix du joueur. Basé sur un système procédural, le jeu est influencé par les décisions et modifie les trajets et le pays d'arrivée.



