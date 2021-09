TECHPOWERUP nous propose le test de la : Zotac GeForce RTX 3070 Ti AMP Extreme Holo.



Le GeForce RTX 3070 Ti AMP Extreme Holo de Zotac est l'offre RTX 3070 Ti la plus haut de gamme de la société, visant non seulement les joueurs, mais aussi les overclockers qui essaient de battre les records de la RTX 3070 Ti. Elle est soutenue par la nouvelle puce de performance de NVIDIA avec une configuration VRM monstrueuse d'un segment supérieur et une solution de refroidissement qui pourrait gérer une RTX 3090. Cet été, NVIDIA a augmenté le haut de gamme de sa famille de cartes graphiques GeForce RTX 30-series "Ampere" avec les nouvelles RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti pour essayer de combler quelques trous dans sa gamme, surtout face à la forte (et inattendue) concurrence de la série Radeon RX 6800 et du fleuron RX 6900 XT.







La GeForce RTX 3070 Ti est conçue pour offrir un produit convaincant dans le segment des 500 à 600 dollars (prix fantaisistes), car l'ancienne RTX 3070 a été battue par la Radeon RX 6800 et doit faire face à la concurrence de la RX 6700 XT. La société semble avoir évité la tentation de baser la RTX 3070 Ti sur le silicium GA102 plus grand et a préféré maximiser le GA104, que la RTX 3070 maximise presque. Les 6 144 cœurs CUDA sont tous activés, ainsi que 48 cœurs RT, 192 cœurs Tensor, 192 TMU et 96 ROP. NVIDIA a également opté pour la mémoire GDDR6X à 19 Gbps, beaucoup plus rapide que la GDDR6 à 14 Gbps de la RTX 3070, ce qui représente une augmentation de 35% de la bande passante mémoire.



L'architecture graphique GeForce Ampere annonce la deuxième génération de la technologie révolutionnaire RTX de NVIDIA, qui associe des cœurs RT de deuxième génération dotés d'une accélération matérielle pour des effets de raytracing en temps réel, des cœurs Tensor de troisième génération qui exploitent la sparsité pour améliorer les performances d'inférence de l'IA d'un ordre de grandeur, et les cœurs CUDA Ampere qui offrent des opérations INT+FP32 simultanées et une meilleure IPC. L'objectif de la conception a été de minimiser l'impact du raytracing sur les performances des jeux. La technologie DLSS de NVIDIA, très appréciée, a également contribué à améliorer les choses.



La GeForce RTX 3070 Ti AMP Extreme Holo de Zotac est positionnée un cran au-dessus de la RTX 3070 Ti AMP Holo (testée ici). Vous bénéficiez de toutes les améliorations esthétiques de l'AMP Holo, mais avec des vitesses d'horloge encore plus élevées de 1890 MHz GPU Boost par rapport aux 1830 MHz de l'AMP Holo et 1770 MHz de la référence NVIDIA. La nouvelle AMP Extreme Holo est également basée sur un PCB complètement différent de celui de l'AMP Holo. Cette nouvelle carte s'étend sur presque toute la longueur de la carte, est alimentée par trois (!) connecteurs d'alimentation (8+8+6 broches), et utilise un VRM massif à 18 phases pour alimenter la carte. Bien que visuellement similaire, l'AMP Extreme Holo est également équipée d'une solution de refroidissement plus conséquente avec huit caloducs. Vous obtenez le même élément d'éclairage LED RVB Holo. Il y a d'autres éléments importants pour les enthousiastes, comme des points de mesure de tension consolidés et un double BIOS, ce qui manque à la carte AMP Holo. Dans cet article, nous avons testé la carte. Le prix n'est pas disponible chez Zotac, mais étant donné les conditions actuelles du marché, nous nous attendons à un prix d'environ : 1 200 Dollars.



Voici la fiche technique :







