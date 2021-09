Dévoilement du nouveau PC de jeu MSI MAG Infinite S3.



MSI présente le tout nouveau PC de jeu MAG Infinite S3 équipé d'un processeur Intel Core de 11e génération et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070, pour des jeux de haute performance. Le nouveau MAG Infinite S3 présente un nouveau design de châssis exquis avec un panneau latéral mi-fenêtre, mi-grille pour le plaisir des yeux et le refroidissement. Le panneau avant du MAG Infinite S3 a également été repensé avec une prise d'air plus grande et un éclairage RVB alimenté par MSI Mystic Light.







Le MAG Infinite S3 de MSI est équipé d'un processeur Intel Core i7-11700 et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070. Il utilise une carte mère Intel H510 avec deux emplacements DIMM DDR4 capables de supporter jusqu'à 64 Go de mémoire. Il dispose d'un emplacement pour un seul disque SSD M.2 et de baies pour un disque dur de 3,5 pouces et deux disques SSD de 2,5 pouces. Le MAG Infinite S3 est équipé de la dernière solution Intel Wi-Fi 6E pour un réseau sans fil rapide.







Caractéristiques principales :



- Windows 10 HOME ADVANCED,

- Processeur Intel Core i7-11700 jusqu'à la 11e génération avec mémoire DDR4,

- Jusqu'aux cartes graphiques MSI GeForce RTX 3070,

- SSD M.2 - Vitesse de transmission jusqu'à 3300MB/s, chargez vos jeux en quelques secondes,

- Facilité de mise à niveau - conçu pour mettre à niveau vos composants en toute simplicité,

- Conception de flux d'air nouvelle et améliorée pour les maintenir au maximum de leurs performances,

- Panneau latéral transparent, choisissez votre style personnel,

- Conception de LED RVB Mystic Light pour personnaliser votre PC de jeu,

- USB Type C avec design réversible.







Un design nouveau et unique



Conçu avec des boutons élégants et des lignes nettes, le MAG Infinite S3 de MSI ajoute des expressions visuelles attrayantes à ses hautes performances. Sur son panneau avant, il dispose d'une ventilation plus large pour une prise d'air massive. L'éclairage RVB crée également un aspect brillant. Il est doté d'un panneau latéral en verre trempé qui permet aux utilisateurs de mettre en valeur l'intérieur de leur configuration de jeu.



Connectivité de pointe



En ce qui concerne la connectivité, le MAG Infinite S3 de MSI est équipé de la dernière norme 802.11ax, qui vous apporte une vitesse jusqu'à 6 fois plus rapide et la latence est inférieure de 75 % par rapport au Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 6E utilise les fréquences des bandes 2,4 GHz et 5 GHz et s'étend à la bande 6 GHz. Des performances plus élevées et un fonctionnement plus efficace permettent aux utilisateurs d'atteindre la domination ultime en matière de jeu.



Lumière mystique de MSI



Le MAG Infinite S3 brille grâce à MSI Mystic Light, qui offre un éclairage RVB personnalisable. Vous pouvez modifier la couleur et les effets d'éclairage grâce à MSI Mystic Light. Avec MSI Mystic Light, vous pouvez ajouter du style à toute votre configuration de jeu pour profiter d'une expérience véritablement immersive.



Disponibilité



La disponibilité du produit varie selon les régions. Pour en savoir plus sur le MAG Infinite S3, rendez-vous à l'adresse suivante : Cliquez ICI.



