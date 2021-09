Watercool lance HEATKILLER V pour les cartes graphiques AMD Radeon RX 6800/XT et RX 6900 XT.



Watercool a lancé aujourd'hui le bloc de refroidissement par eau HEATKILLER V, maintenant compatible avec les dernières et meilleures cartes graphiques d'AMD - RX 6800, RX 6800 XT, et RX 6900 XT. En raison de l'augmentation des performances (et de la chaleur dégagée) sur les cartes graphiques RDNA 2 de dernière génération d'AMD, la société a redessiné le routage des canaux de la plaque de base et a amélioré la structure de refroidissement le long de l'axe Z - une zone de dissipation de chaleur plus élevée signifie que le refroidissement par eau a maintenant plus de moyens de transférer la chaleur de la carte vers le radiateur de votre choix. La société a également redessiné la plaque arrière, en ajoutant un design incurvé qui aide à cacher tous les bits et pièces électroniques qui sont généralement visibles dans les cartes d'AMD, ce qui simplifie encore plus les constructions des utilisateurs.



















La plaque de base est construite en cuivre électrolytique nickelé, tandis que le couvercle est réalisé en plexiglas, généralement abondant. Le couvercle lui-même est en acier inoxydable recuit, ce qui améliore la rigidité et la résistance de l'ensemble du bloc, tandis que la borne de connexion est en acétal, également habituel. Le bloc utilise les douilles standard 4x G ¼ pouce. Les dimensions du bloc sont de 270 mm de long, 128 mm de large (y compris la borne de connexion) et 28,5 mm de haut (y compris la plaque arrière).



Caractéristiques de la génération HEATKILLER V :



- Flux d'entrée à double couche,

- Flux accru,

- Design de refroidissement symétrique,

- Couvercle sans vis,

- aRGB en standard,

- Entretoises isolantes en plastique haute performance (Peek),

- Filets en acier inoxydable renforcés,

- Coussinets thermiques découpés CNC,

- Composé thermique Kryonaut,

- Optimisations pour le HEATKILLER V pour les cartes graphiques AMD RX6800/6900 XT,

- Structure de refroidissement verticale,

- Plaque arrière incurvée.



Le HEATKILLER V est disponible en noir et en gris métal léger pour 164.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP