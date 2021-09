Les journalistes de notre confrère meilleurtest.fr ont fait un beau comparatif de processeurs AMD et en ont retenu quatre, qui se trouvent (encore pour les plus anciens) sur le marché, et qui ont attiré toute leur attention au niveau des performances dans différents domaines. Une première conclusion s'impose, ce ne sont pas toujours les plus récents ou les plus puissants qui peuvent être les meilleurs à ce jeu là !

Quatre catégories ont été retenues :

- Le meilleur rapport qualité/prix : le Processeur Ryzen 7 3700X Wraith Prism cooler

- Le meilleur pas cher : le processeur Ryzen 5 2600 Wraith Stealth Edition

- Le meilleur haut de gamme : le processeur RYZEN 9 5900X

- L'alternative : le processeur Processeur Ryzen 5 3600 Wraith Stealth cooler

À chaque fois, tous les arguments pour avoir choisi ce type de processeur sont expliqués en long, en large et en travers, avec bien entendu également l'architecture de chacun et son utilisation la plus courante. Contrairement à ce que l'on pourrait même croire, certains sont très polyvalents alors qu'ils avaient à la base été classifiés dans des domaines très précis !



