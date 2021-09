Samsung va augmenter le prix de ses puces

Tous les fondeurs avaient augmenté leurs prix, et voila que Samsung, dernier en date, vient d'annoncer également devoir revoir ses prix à la hausse, tant pour les différents composants fabriqués que pour les puces. De fait, il est certain que la répercussion sur les tarifs des produits assemblés ne se fera pas attendre, tout comme cela s'est fait ressentir lorsque TSMC a aussi augmenté ses tarifs. D'après certaines informations, la hausse des tarifs sera effective dès le deuxième semestre 2021, et serait forcément conséquente, puisque cette dernière serait de 15 à 20% d'augmentation en moyenne. Bien entendu, l'augmentation dépendra de plusieurs critères, comme les volumes de commande, les types de composants et les durées des contrats passés avec les différents partenaires. Chose à signaler, cette augmentation concernera les stocks qui avaient déjà été commandés, et pas que les nouvelles commandes. Mais au vu de la pénurie des composants à base de puces électroniques qui dure depuis 18 mois déjà, la flambée des prix n'est pas prête de s'atténuer, et il semblerait que d'autres fournisseurs de semi-conducteurs suivent la même tendance, comme par exemple TSMC (qui travaille avec Apple, Qualcomm et bien d'autres) qui va augmenter ses tarifs de puces gravées selon un procédé en 16nm et supérieur à hauteur de 20%, et les puces entre 7 et 16 nm de 3 à 10%. Du coup, de nombreux articles comme les cartes graphiques, les smartphones, les consoles de jeu, les appareils électroniques en tout genre, ainsi que l'industrie automobile vont être directement impactés par ces augmentations de tarifs !