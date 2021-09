Ubisoft dévoile les configurations minimales pour jouer à Far Cry 6

Ubisoft vient de dévoiler le trailer de Far Cry 6 sur PC, le jeu étant prévu de sortir pour le 21 octobre 2021, mais également les différentes configurations minimales pour jouer dans les différentes définitions.



Voici les configurations minimales requises sur PC en fonction des définitions :



Pour jouer en 1080p à 30 FPS et avec l’option DirectX Ray Tracing Off :

Processeur : AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz ou Intel i5-4460 – 3.2 GHz

Carte graphique : AMD RX 460 – 4 Go ou NVIDIA GTX 960 – 4 Go

Mémoire RAM : 8 Go (en mode Dual-channel)

Espace de stockage : 60 Go HDD (SSD vivement conseillé)



De la même manière, Ubisoft délivre également les configurations recommandées pour jouer avec ou sans le RTX.

Pour le 1080p à 60 FPS et sans Ray Tracing :

Processeur : AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHz ou Intel i7-7700 – 3.6 GHz

Carte graphique : AMD RX VEGA 64 – 8 Go ou NVIDIA GTX 1080 – 8 Go

Mémoire RAM : 16 Go (en mode Dual-channel)

Espace de stockage : 60 Go HDD (SSD vivement conseillé)



Pour le 1440p à 60 FPS, toujours sans le Ray Tracing :

Processeur : AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHz ou Intel i7-9700 – 3.6 GHz

Carte graphique : AMD RX 5700XT – 8 Go ou NVIDIA RTX 2070 SUPER – 8 Go

Mémoire RAM :: 16 Go (en mode Dual-channel)

Espace de stockage : 60 Go HDD (SSD vivement conseillé) + 37 Go pour les textures HD (en option)



Pour jouer en 1440p à 60 FPS avec le DirectX Ray Tracing activé :

Processeur : AMD Ryzen 5 5600X – 3.7 GHz ou Intel i5-10600 – 4.1 GHz

Carte graphique : AMD RX 6900XT – 16 BG ou NVIDIA RTX 3070 – 8 Go

Mémoire RAM : 16 Go (en mode Dual-channel)

Espace de stockage : 60 Go HDD (SSD conseillé) + 37 Go pour les textures HD (en option)



Pour jouer en 4K à 30 FPS avec le DirectX Ray Tracing activé :

Processeur : AMD Ryzen 7 5800X – 3.7 GHz ou Intel i7-10700k – 3.8 GHz

Carte graphique : AMD RX 6800 – 16 Go ou NVIDIA RTX 3080 – 10 GB

Mémoire RAM : 16 Go (en mode Dual-channel)

Espace de stockage : 60 Go HDD (SSD vivement conseillé) + 37 Go pour les textures HD (en option)

Bien entendu, il est déjà possible de précommander le jeu sur le store de Ubisoft. Les différentes versions proposées sont :

- la version standard au prix de 59,99 euros

- la version Gold au prix de 99,99 euros

- la version Ultimate au prix de 119,99 euros

- la version Collector au prix de 199,99 euros.

