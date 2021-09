Les souris légères Cooler Master MM730 et MM731 disponibles en pré-commande.



Les nouvelles souris légères MM730 et MM731 Wireless de Cooler Master sont désormais disponibles en précommande chez certains revendeurs partenaires. Les souris Cooler Master MM730 et MM731 Wireless présentent un design ultraléger sans la structure typique de la coque perforée utilisée par la plupart des souris ultralégères. La Cooler Master MM730 ne pèse que 48 grammes tandis que la souris sans fil Cooler Master MM731 pèse 59 grammes avec une batterie de 500 mAh. La MM731 offre une autonomie allant jusqu'à 190 heures en Bluetooth ou 72 heures en sans fil 2.4 GHz avec la LED éteinte. La MM730 et la MM731 Wireless sont toutes deux équipées d'un capteur optique PixArt et de commutateurs de souris optiques LK.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Les souris Cooler Master MM730 et MM731 sont conçues de manière ergonomique pour les joueurs droitiers. La souris filaire MM730 utilise le nouveau câble Ultralight qui est fait de fibres durables mais légères. Les deux souris de jeu utilisent des patins en PTFE à 95 % qui glissent avec facilité. Conçues pour les pro-gamers, Cooler Master a équipé les MM730 et MM731 de commutateurs de souris optiques LK qui offrent une réactivité et une durabilité supérieures. Toutes deux sont équipées d'un capteur optique PixArt de 16000 DPI offrant un excellent suivi. Même la molette de défilement des deux souris utilise un encodeur optique qui est plus réactif et plus précis que les encodeurs mécaniques.



Prix, disponibilité et garantie



Les souris sans fil Cooler Master MM730 et Cooler Master MM731 sont toutes deux disponibles en noir et blanc. Elles sont toutes deux listées et disponibles en précommande sur Amazon avec la Cooler Master MM730 pour 79.99 Dollars, la MM731 devant être listée à une date ultérieure. La MM730 devrait être expédiée le 15 septembre 2021.



