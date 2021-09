EVGA présente le clavier Z12, la souris X20 et X15, et le périphérique de capture XR1 Lite.



EVGA lance aujourd'hui quatre nouveaux produits : le clavier gaming EVGA Z12, les souris gaming EVGA X20 et X15, et le dispositif de capture EVGA XR1 Lite.



Clavier de jeu EVGA Z12







L'EVGA Z12 est un clavier d'entrée de gamme doté d'une protection IP32 contre les déversements pour éviter les mésaventures accidentelles. Avec ses 5 zones RVB, ses touches média dédiées, ses touches macro et ses touches compatibles avec les tiges Cherry, le Z12 est une excellente introduction aux claviers de jeu de la série Z d'EVGA.



Le clavier de jeu EVGA Z12 est doté de cinq touches macro dédiées et programmables, ainsi que d'un ensemble complet de touches média pour un contrôle total du bout des doigts. Il utilise également une disposition standard avec des tiges de style Cherry MX, ce qui le rend compatible avec les capsules Cherry MX. Connectez un repose-poignets magnétique EVGA Premium en option au clavier de jeu et tapez confortablement grâce à la mousse lisse qui protège vos poignets.



Pour en savoir plus sur le clavier EVGA Z12, rendez-vous sur EVGA.com. Le clavier EVGA Z12 est disponible au prix de 49.99 Dollars, actuellement en vente au prix de 24.99 Dollars sur EVGA.com.



Souris de jeu EVGA X20 et X15







L'EVGA X20 est une souris de jeu sans fil avec trois modes de connexion - Bluetooth, sans fil rapide 2,4 GHz 1 ms, et connexion USB. L'EVGA X20 est conçue pour les FPS, le profil unique du bouton sniper vous permet de descendre au DPI le plus bas pour une meilleure précision et exactitude.



D'autre part, l'EVGA X15 est une souris de jeu filaire avec jusqu'à 20 boutons programmables. Elle est conçue comme une souris de jeu MMO avec un panneau multifonctionnel, équipée de 12 boutons physico-mécaniques et d'un design ergonomique pour les poignées de paume, offrant une excellente sensation de clic et de main. Vous pouvez accéder à des commandes multicouches et à davantage de boutons en fonction de vos besoins grâce au système de fonctions physiques E-Shift. Grâce au logiciel EVGA UNLEASH RGB, le contrôle et la personnalisation sont à portée de main.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour en savoir plus sur la souris de jeu sans fil EVGA X20 et la souris de jeu EVGA X15 MMO, rendez-vous sur EVGA.com. L'EVGA X20 est disponible en noir et en gris au prix de 119.99 Dollars.



Dispositif de capture EVGA XR1 Lite







La carte de capture EVGA XR1 Lite vous permet de capturer chaque moment de gameplay épique - enregistrez en 1080p/60 fps pendant que vous jouez en 4K/60 fps. Le nouveau design compact et l'USB 3.0 sont parfaits pour capturer le gameplay ou le connecter à un appareil photo reflex numérique pour une option webcam de haute qualité.



L'EVGA XR1 Lite est certifié pour OBS. OBS est un logiciel gratuit et open-source pour l'enregistrement vidéo et le streaming en direct. Téléchargez-le et commencez à diffuser rapidement et facilement.



Le dispositif de capture EVGA XR1 Lite est désormais disponible au prix de 99.99 Dollars sur EVGA.com. Actuellement en vente au prix de 59.99 Dollars.



VORTEZ