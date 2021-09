JONSBO nous propose : Les SHADOW 240 ARGB Ver 2.0 et SHADOW 360 ARGB Ver 2.0.



Une nouvelle unité de refroidissement par eau de JONSBO, qui a récemment développé une unité de refroidissement par eau de type tout-en-un qui brille jusqu'à la tubulure. Cette unité est plutôt silencieuse par rapport au modèle précédent.







Deux tailles différentes sont disponibles dans la gamme : 240 mm et 360 mm. Intel LGA 1200/115x/775/1366/2911 (-3), AMD Socket AM4/AM3 (+)/AM2 (+)/FM1/FM2 (+)/754/939, et AMD Socket AM4/AM3 (+)/FM1/FM2 (+)/754/939.



Il est disponible en deux tailles : 240 mm (largeur 119,2 mm, longueur 276,8 mm, épaisseur 27,2 mm) et 360 mm (largeur 119,2 mm, longueur 394). Les deux tailles sont équipées d'un ventilateur de 120 mm et d'une LED ARGB intégrée au boîtier du radiateur. La vitesse de rotation va de 800 à 1 800 tr/min avec une norme PWM de 10 %, le niveau sonore maximal est de 35,7 dBA et le volume d'air va de 30,5 à 71 pieds cubes par minute (CFM).



Le bloc d'eau (80,3x67x46mm) présente une finition miroir infini éblouissante et le niveau sonore de la pompe peut atteindre 30dBA à 100 % de sa capacité.











- SHADOW 240 ARGB Ver 2.0 - Pour plus d'informations : Cliquez ICI.

- SHADOW 360 ARGB Ver 2.0 - Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



