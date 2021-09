NVIDIA lance l'outil de streaming Broadcast 1.3 avec un support amélioré des caméras et des effets.



Depuis sa sortie, la suite d'effets Broadcast de NVIDIA a amélioré la vidéo de la caméra et l'audio du microphone pour les outils de streaming et de téléconférence en utilisant le matériel d'apprentissage automatique de la société intégré dans la série de cartes graphiques GeForce RTX. À l'époque où il ne s'agissait que de RTX Voice, nous avons trouvé que les outils de nettoyage assistés par l'IA faisaient un bon travail en supprimant le son de la salle et en augmentant le volume pour que nous puissions être entendus. La suite à part entière se concentre sur les webcams et l'audio. Aujourd'hui, la société a publié une mise à jour qui devrait être beaucoup plus facile pour le matériel du PC.







La version 1.3 de NVIDIA Broadcast comporte trois fonctions importantes qui peuvent aider à faire passer les diffusions au niveau supérieur. Tout d'abord, une correction de bogue assez importante pour la suppression du bruit vocal. Parfois, les routines de nettoyage de l'IA supprimaient accidentellement le locuteur, surtout s'il était ému. Il n'y a rien de pire pour une diffusion que lorsqu'un streamer est excité et que sa voix devient plus forte ou plus aiguë, et qu'elle est entièrement supprimée. NVIDIA dit que c'était un cas assez rare, mais Broadcast 1.3 devrait le corriger complètement.







Ensuite, la prise en charge de l'empilement des effets a été améliorée. Dans la version 1.2 de Broadcast, NVIDIA permettait aux utilisateurs d'ajouter plusieurs effets au même appareil. Par exemple, les fonctions de suppression de l'écho ambiant et d'annulation du bruit sont des effets distincts, et les deux peuvent être ajoutés dans Broadcast. Cela était stressant pour la VRAM en particulier, et les cartes avec moins de mémoire avaient du mal à suivre les effets et le jeu en même temps. Avec NVIDIA Broadcast 1.3, la société affirme que l'utilisation de la VRAM a diminué de plus de 40 % par rapport à la version précédente. Cela devrait permettre de libérer plus de mémoire pour le jeu en cours et d'améliorer les taux de trame en général.



Enfin, NVIDIA Broadcast prend désormais en charge les options de caméra virtuelle. L'outil dispose d'effets d'amélioration de la vidéo comme l'auto-centrage ou le flou et la suppression de l'arrière-plan, mais la version précédente du logiciel ne fonctionnait pas avec tout. L'ajout de la prise en charge des caméras virtuelles ouvre Broadcast à une foule d'utilitaires de webcam pour les caméras haut de gamme, notamment les utilitaires de webcam de Sony, Canon et Nikon. Cela permet également à la caméra virtuelle d'OBS de fonctionner avec les effets de webcam de Broadcast.



Toutes les fonctions assistées par l'IA et le NVENC de NVIDIA intégré dans les cartes GeForce RTX rendent plus possible que jamais le jeu et le streaming à partir du même PC. Cependant, ce n'est pas une obligation, car les joueurs peuvent utiliser une webcam, un microphone et une carte de capture pour faire du streaming depuis un PC équipé de cartes graphiques GeForce avec Broadcast. La configuration requise n'a pas changé avec cette mise à jour, puisque Broadcast nécessite toujours une GeForce RTX 2060 ou supérieure pour utiliser ses cœurs Tensor pour le traitement des effets. Les streamers intéressés peuvent se rendre sur le site de NVIDIA pour obtenir la dernière mise à jour.



