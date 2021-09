GIGABYTE remplacera ou remboursera les blocs d'alimentation explosifs.



GIGABYTE a commencé le processus d'échange et de remboursement des consommateurs pour leur récent problème de fabrication de blocs d'alimentation explosant. En fait, il existe une vidéo de la GP-P750GM explosant pendant l'enregistrement.







Gigabyte offre un programme d'échange et de remboursement aux clients qui ont acheté leurs blocs d'alimentation explosifs



Auparavant, GIGABYTE avait procédé à un rappel volontaire des alimentations GP-P750GM et GP-P850GM. En raison d'une faille de sécurité au siège de GIGABYTE, ils n'ont pas été en mesure d'aller de l'avant avec le RMA jusqu'à récemment. Maintenant, les RMA sont émis pour les deux modèles d'alimentation par GIGABYTE pour les consommateurs qui cherchent à remplacer ou recevoir un remboursement pour leur produit.



A. Produits éligibles et plages de numéros de série (SN)



- Modèle d'alimentation GP-P750GM : N20243G001301 à SN20453G025430,

- Modèle d'alimentation GP-P850GM : N20343G031011 à SN20513G022635.



B. Si acheté chez un revendeur GIGABYTE autorisé :



1 - Contactez votre lieu d'achat.

2 - Les échanges ou les remboursements sont gérés par votre fournisseur/revendeur.

3 - Le vendeur/revendeur validera l'achat du produit, ET la gamme SN du produit.

4 - Les clients doivent retourner le produit au revendeur avant qu'un échange ou un remboursement ne soit effectué.



C. Si le produit a été acheté auprès de revendeurs agréés qui ne traitent pas directement les échanges ou les remboursements :



1 - Les échanges ou les remboursements sont traités par GIGABYTE .

2 - Remplissez ce formulaire et l'équipe GIGABYTE vous contactera sous peu.

3 - GIGABYTE validera l'achat, ET la gamme SN du produit.

4 - GIGABYTE émettra un numéro de RMA, et le produit (avec tous les accessoires) doit être reçu par GIGABYTE avant qu'un remplacement/remboursement soit traité. Pas d'expédition croisée.

5 - Les unités de remplacement ne seront pas émises tant que le RMA n'aura pas été traité par l'équipe RMA régionale de GIGABYTE.



D. En cas d'achat auprès d'un revendeur non agréé (Ebay, Amazon marketplace, vente privée, etc.) :



1 - Remplacement uniquement, AUCUN remboursement n'est autorisé.

2 - Remplissez ce formulaire et l'équipe GIGABYTE vous contactera sous peu.

3 - GIGABYTE validera l'achat, ET la gamme SN du produit.

4 - GIGABYTE émettra un numéro de RMA, et le produit (avec tous les accessoires) devra être reçu par GIGABYTE avant qu'un remplacement ne soit effectué.

5 - GIGABYTE avant qu'un remplacement ne soit envoyé. Pas d'expédition croisée.



Comme pour tout RMA, une preuve d'achat, telle qu'une facture d'achat, est indispensable pour pouvoir traiter toute demande. Si un client a acheté auprès d'un vendeur GIGABYTE agréé, il peut soit demander un remboursement, soit recevoir un produit de remplacement. En revanche, si un consommateur achète auprès d'un vendeur non agréé, par exemple sur la place de marché Amazon, Craigslist ou eBay - où d'autres clients peuvent vendre leurs produits préachetés et les revendre pour une valeur égale ou ajustée - il ne pourra recevoir qu'un produit de remplacement.



Si le site ou le point de vente au détail ne participe pas au programme d'échange de GIGABYTE, les clients peuvent contacter GIGABYTE sur leur portail de réclamations sur leur site Web. Vous pouvez également envoyer un courriel à GIGABYTE à l'adresse fournie (powersupply@gigabyteusa.com) si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le processus.



