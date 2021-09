COUGAR nous propose un nouveau boitier PC : Le MX430 Air RGB.



COUGAR présente le châssis MX430 Air RGB, la version mid-tower ATX plus grande du châssis COUGAR MG140 Air RGB. Le COUGAR MX430 Air RGB supporte les cartes mères jusqu'à ATX et présente les mêmes aérations modernes sur le panneau avant. Le châssis est livré avec trois ventilateurs ARGB de 120 mm préinstallés, deux à l'avant et un à l'arrière pour l'échappement. L'avant peut supporter jusqu'à trois ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm tandis que le haut peut supporter deux ventilateurs de 120 mm/140 mm offrant un superbe support de refroidissement. Pour le refroidissement liquide, le MX430 Air RGB peut supporter jusqu'à 280 mm de radiateurs à l'avant et jusqu'à 240 mm de radiateurs sur le dessus.







Avec les ventilateurs ARGB préinstallés, le COUGAR MX430 Air RGB est équipé d'un contrôleur ARGB intégré qui est compatible avec les technologies de synchronisation RVB des cartes mères les plus courantes. Le châssis est également équipé de deux bandes lumineuses ARGB sur les côtés du panneau avant. Le MX430 Air RGB est disponible en noir et en blanc. COUGAR ajoutera bientôt une version mesh, le MX430 Mesh RGB.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Design des évents d'air à motifs



Le panneau avant du COUGAR MX430 Air RGB est doté d'un motif d'évents d'air. C'est le châssis qui intègre le nouveau concept d'esthétique minimaliste et de performance de refroidissement.



Éclairage ARGB vibrant



Le COUGAR MX430 Air RGB est livré avec trois ventilateurs ARGB de 120 mm préinstallés et deux bandes lumineuses ARGB sur le panneau avant qui fournissent un éclairage RVB vibrant. Le châssis est équipé d'un hub de contrôle ARGB pour un éclairage RVB synchronisé, compatible avec la connexion ARGB 5V de la carte mère.



Superbe refroidissement



Le COUGAR MX430 Air RGB prend en charge jusqu'à six ventilateurs de refroidissement et supporte les refroidisseurs de liquide AIO avec des radiateurs de 280 mm à l'avant et des radiateurs de 240 mm sur le panneau supérieur.



COUGAR n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur la MX430 Air RGB, rendez-vous à l'adresse suivante : Cliquez ICI.



VORTEZ