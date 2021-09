CORSAIR ajoute deux nouveaux produits à sa gamme de mémoires DDR4 VENGEANCE RGB.



CORSAIR (NASDAQ: CRSR), leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui l’ajout de deux nouveaux produits hautes performances à sa célèbre gamme de mémoires DDR4 VENGEANCE : la CORSAIR VENGEANCE RGB RT et la CORSAIR VENGEANCE RGB RS. Initialement disponibles dans des fréquences allant jusqu’à 4 600 MHz et des kits jusqu’à 256 Go pour la VENGEANCE RGB RT et dans des fréquences allant jusqu’à 3 600 MHz et des kits jusqu’à 128 Go pour la VENGEANCE RGB RS, ces deux gammes proposent un tout nouveau design avec un éclairage RGB dynamique panoramique surmontant un dissipateur thermique au design se mariant parfaitement aux systèmes PC audacieux. Sous leur conception élégante, les mémoires VENGEANCE RGB RT et VENGEANCE RGB RS s’inscrivent dans la tradition de performances haute fréquence et de qualité CORSAIR avec des puces triées sur le volet optimisées pour des performances incroyables et un potentiel d’overclocking exceptionnel, le tout secondé par une garantie à vie.







Spécialement optimisée pour les cartes mères DDR4 AMD, la VENGEANCE RGB RT offre des temps de réponse ultrarapides et une bande passante maximale. Dix LED RGB paramétrables individuellement sont intégrées dans une barre lumineuse panoramique offrant une illumination englobante pour un éclairage RGB fantastique sous tous les angles. Disponible en blanc et en gris acier, le dissipateur thermique en aluminium disperse efficacement la chaleur de votre système. Installée sur des cartes mères AMD compatibles, la VENGEANCE RGB RT se configure automatiquement à la vitesse maximale prise en charge pour des temps de chargement plus rapides, une exécution multitâche améliorée et bien plus encore – sans configuration dans le BIOS. Que vous soyez un assembleur PC expérimenté ou un débutant, la VENGEANCE RGB RT allie look éblouissant, performances de pointe et compatibilité AMD facile.







La VENGEANCE RGB RS offre des performances incroyables à la fois sur les cartes mères DDR4 AMD et Intel. Six LED RGB paramétrables individuellement sont intégrées dans une barre lumineuse panoramique diffusant un éclairage RGB pour des effets lumineux éblouissants préréglés ou personnalisés. Le dissipateur thermique en aluminium disperse efficacement la chaleur même lors des tâches les plus intenses, pour vous permettre de tirer le meilleur de votre mémoire. La VENGEANCE RGB RS prend également en charge l’Intel XMP 2.0, offrant des fréquences et des performances suprérieures avec une installation en un paramétrage et une configuration simple.







La VENGEANCE RGB RT et la RS s’inscrivent dans la tradition de performances haute fréquence et de fiabilité associée aux mémoires CORSAIR. Utilisant un circuit imprimé personnalisé pour une fiabilité et une qualité de signal élevées, chaque puce de mémoire est soigneusement sélectionnée pour offrir un potentiel d’overclocking et des performances d’exception. L’éclairage RGB des deux modules est grandement personnalisable via le logiciel CORSAIR iCUE et peut être synchronisé sur tous les appareils compatibles iCUE, pour des effets lumineux époustouflants sur l’ensemble de votre écosystème iCUE. Avec leurs performances DDR4 remarquables et leur nouveau design éblouissant, les mémoires VENGEANCE RGB RT et VENGEANCE RGB RS sont synonymes de visualisation, synchronisation et envoûtement.



- Pour en savoir plus sur la gamme CORSAIR VENGEANCE RGB RT Series, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



- Pour en savoir plus sur la gamme CORSAIR VENGEANCE RGB RS Series, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



Les Prix :



- CORSAIR VENGEANCE RGB RT Séries : À partir de : 119.99 euros.

- CORSAIR VENGEANCE RGB RS Series : À partir de : 114.99 euros.



Pas de date pour le moment.



