EK Water Blocks présente le bloc EK-Pro GPU WB RE RTX 3080-3090 Nickel+Inox.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, propose désormais un bloc d'eau GPU de qualité professionnelle pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 de la série PCB de référence. Ce nouveau bloc incorpore une base en cuivre nickelé usinée par CNC avec un sommet en acier inoxydable découpé au laser pour une solution de refroidissement métallique robuste.











Le waterblock EK-Pro GPU WB RE RTX 3080/3090 - Nickel + Inox est spécialement conçu avec une base en cuivre beaucoup plus épaisse de 11,2 mm pour dégager les grands condensateurs sur la plupart des cartes graphiques de référence. Cela donne au bloc d'eau un avantage commercial d'avoir un design propre et une liste de compatibilité plus large sans sacrifier le flux du liquide de refroidissement. Le bloc d'eau refroidit directement le GPU, la VRAM et le VRM (module de régulation de tension) car le liquide de refroidissement est canalisé directement sur ces zones critiques.



Le moteur de refroidissement utilisé est de type Open Split-Flow, qui s'est avéré être une solution supérieure pour les blocs d'eau des GPU. Il se caractérise par une faible restriction du débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles, ou des pompes fonctionnant à faible vitesse, tout en obtenant des performances optimales. La géométrie de la plaque d'éjection et de la structure des ailettes a été optimisée pour assurer une distribution uniforme du flux avec des pertes minimales et des performances optimales, même lorsqu'elle est utilisée dans des scénarios de flux d'eau inversé.



La base du bloc est usinée par CNC dans du cuivre électrolytique nickelé, tandis que le sommet est découpé au laser dans de l'acier inoxydable de qualité industrielle. L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité. Les entretoises en laiton sont déjà préinstallées et permettent une procédure d'installation sûre et facile. Pour une stabilité et une protection accrues de la carte graphique, la plaque E/S fait partie intégrante du bloc d'eau. Cela signifie que le bloc remplace le bouclier I/O de série et ajoute plus de solidité à l'ensemble.



Plaque arrière pour le Water Block 3080/3090











La plaque arrière de rétention esthétique incluse améliore l'apparence de vos cartes graphiques, ainsi que la rigidité structurelle tout en fournissant un refroidissement passif à l'arrière de la zone VRM du PCB.



Disponibilité et prix



Le waterblock EK-Pro GPU WB RE RTX 3080/3090 - Nickel + Inox est assemblé en Slovénie, Europe et est disponible pour la commande par le Webshop EK.



Voici la liste de compatibilité :







Le prix est de : 239.90 euros.



TECHPOWERUP