QNAP annonce le NAS TVS-675 2.5GbE avec processeur Zhaoxin 8-Core.



QNAP a présenté aujourd'hui le NAS TVS-675 à 6 baies équipé du processeur x86 Zhaoxin KaiXian KX-U6580 à 8 cœurs cadencés à 2,5 GHz. Doté d'une connectivité 2,5 GbE à double port, de deux emplacements SSD M.2 pour l'accélération du cache, d'une extension PCIe, d'une sauvegarde multi-cloud, d'une sortie 4K HDMI 2.0, d'une capacité de stockage extensible et d'applications d'installation à la demande, le TVS-675 offre aux entreprises modernes une solution NAS 2,5 GbE rentable.







Le TVS-675 dispose d'une mémoire DDR4 de 8 Go (extensible jusqu'à 64 Go - 2x 32 Go) et prend en charge l'accélération du cryptage AES-NI. Les deux ports RJ45 2,5 GbE intégrés peuvent fournir un potentiel de 5 Gbps sous Port Trunking, satisfaisant ainsi les applications gourmandes en bande passante telles que les transferts de fichiers volumineux, la sauvegarde/restauration rapide, le transfert et l'édition multimédia.







Pour atteindre une E/S optimale et une latence réduite, les utilisateurs peuvent configurer la mise en cache des SSD en utilisant les deux emplacements intégrés pour SSD M.2 2280 (prend en charge les SSD PCIe NVMe Gen 3 ou les SSD SATA 6 Go/s, vendus séparément) sans occuper les baies de disques. En utilisant la technologie Qtier de QNAP, le TVS-675 NAS peut bénéficier d'un stockage hiérarchisé auto-optimisé pour atteindre des performances optimales tout en équilibrant l'utilisation du stockage.







Le TVS-675 dispose de deux emplacements PCIe Gen 3 x4 permettant d'installer des cartes d'extension pour améliorer les fonctionnalités du NAS (comme une carte réseau 2,5 GbE/5 GbE/10 GbE, ou une carte réseau/stockage QM2). La sortie HDMI 2.0 permet d'afficher directement le multimédia et les machines virtuelles du NAS sur un moniteur ou un téléviseur. Le TVS-675 répond aux exigences de stockage des entreprises en matière de sécurité, de partage de fichiers, de gestion centralisée, de sauvegarde locale/à distance/en nuage et de protection des instantanés pour faciliter les tâches quotidiennes avec une plus grande productivité.



Le centre d'applications intégré augmente le potentiel des applications NAS, comme l'hébergement de plusieurs machines virtuelles et conteneurs, le déploiement d'une passerelle de stockage en nuage, la mise en place d'un système de vidéosurveillance professionnel, la sauvegarde de données froides d'objets S3, etc.



Les utilisateurs de NAS TVS-675 peuvent changer le système d'exploitation de QTS à QuTS hero - le système d'exploitation NAS de QNAP basé sur ZFS qui fournit une intégrité des données de bout en bout, une réduction des données (déduplication, compression et compactage des données en ligne), et plus de fonctionnalités pour les utilisateurs qui doivent donner la priorité à la fiabilité des données plutôt qu'aux performances.



Spécifications principales



TVS-675-8G : Modèle tour, 6 baies pour disques durs SATA 6 Gbps remplaçables à chaud de 2,5 pouces/3,5 pouces, processeur Zhaoxin KaiXian KX-U6580 8 cœurs/8 threads de 2,5 GHz, mémoire de 8 Go (extensible à 64 Go), 2 ports LAN RJ45 2,5 GbE (2,5G/1G/100M), 2 emplacements PCIe Gen 3 x4, 2 emplacements pour SSD M.2 2280 (supporte NVMe PCIe Gen 3 ou SATA 6 Go/s), 2 ports USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2 ports USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1 sortie HDMI 2.0 (4K @60 Hz).



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP