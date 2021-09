Thermaltake présente le ventilateur de radiateur TOUGHFAN 12 à haute pression statique en turquoise et en vert foncé.



Thermaltake, la marque leader dans le domaine du refroidissement, du matériel de jeu et des solutions de mémoire pour les bricoleurs, lance le nouveau ventilateur radiateur TOUGHFAN 12 à haute pression statique en Turquoise et Racing Green pour ajouter un peu de style à la série TOUGHFAN originale tout en continuant à obtenir des résultats de refroidissement suprêmes. Les nouveaux ventilateurs sont également de nouveaux modèles de notre série multicolore. Les utilisateurs peuvent désormais associer des châssis ou des mémoires de même couleur Turquoise et Racing Green pour former le PC idéal et accomplir l'esprit "Your MOD, Your Way".







Héritant de tous les mérites de la série TOUGHFAN 12 originale, le ventilateur de radiateur haute pression statique TOUGHFAN 12 Turquoise/Racing Green offre des performances de refroidissement silencieuses, une stabilité exceptionnelle et une durée de vie supérieure. Doté d'un ventilateur à haute pression statique avec contrôle PWM, le ventilateur de radiateur TOUGHFAN 12 Turquoise/Racing Green à haute pression statique peut fonctionner à une vitesse maximale de 2000 tr/min tout en maintenant un faible niveau sonore de seulement 22,3 dB-A.







La pale du ventilateur est fabriquée à partir de composés polymères à cristaux liquides (LCP) extrêmement résistants à la traction ; leur faible coefficient de dilatation thermique permet de réduire les vibrations du ventilateur en cas de charge à pleine vitesse. Notamment, les pales du ventilateur Turquoise sont de couleur gris clair avec un reflet perlé, tandis que les Racing Greens sont de couleur noir anthracite avec un reflet métallique ; l'accord parfait des couleurs pousse la beauté du TOUGHFAN 12 à un autre niveau.







Pour améliorer la stabilité et la durabilité du ventilateur, ainsi que pour réduire le niveau de bruit lorsqu'il fonctionne, la pièce centrale du moyeu du moteur du TOUGHFAN 12 est entièrement en acier et un boîtier en cuivre renforce l'arbre. Les coussinets en caoutchouc anti-vibration fixés aux coins permettent également d'amortir les vibrations, protégeant ainsi à la fois le ventilateur et le boîtier. De plus, le TOUGHFAN 12 est équipé d'un roulement hydraulique optimisé de deuxième génération. La conception unique de la structure permet de concentrer le lubrifiant dans les zones critiques, réduisant ainsi les frictions et prolongeant la durée de vie du ventilateur.



Pour les passionnés de PC qui recherchent un ventilateur puissant, silencieux et coloré pour leur PC, le nouveau ventilateur de radiateur haute pression statique TOUGHFAN 12 Turquoise/Racing Green sera l'option parfaite pour vous.



Disponibilité et garantie



Le ventilateur de radiateur à haute pression statique TOUGHFAN 12 Turquoise/Racing Green sera disponible à la vente en septembre 2021 via le réseau mondial de détaillants et distributeurs agréés Thermaltake. Les ventilateurs sont couverts par une garantie de deux ans et soutenus par le service clientèle et le réseau d'assistance technique mondiaux de Thermaltake.



