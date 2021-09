Thrustmaster annonce le volant de course à retour de force T248.



Thrustmaster est ravi de lever enfin le voile du secret entourant son premier volant de course hybride de nouvelle génération, le T248, spécialement conçu pour maîtriser tous les types de pistes. Le nouveau système optimisé HYBRID DRIVE combine des mécanismes à courroie et à engrenage pour un retour de force inégalé à un prix abordable. Le T248 bénéficie également d'une puissance accrue : il est 70 % plus puissant, tout en offrant de nouvelles fonctionnalités de pointe, notamment trois préréglages du retour de force qui peuvent être facilement modifiés à la volée.















Le T248 a été conçu pour les joueurs de course qui cherchent à mettre à niveau leur manette de jeu et à profiter des performances et de l'immersion de pointe de l'industrie, ainsi que pour ceux qui veulent faire passer leur jeu de course au niveau supérieur après avoir commencé avec un volant destiné aux débutants. Ce tout nouveau volant de course est sous licence officielle pour les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4 et est compatible avec PC.



Écran de tableau de bord Thrustmaster Race



Choisissez parmi plus de 20 affichages différents disponibles à l'écran :



- Réglage manuel d'une série de paramètres : angle de rotation de la roue, type de retour de force, etc.

- Choix par l'utilisateur des affichages de télémétrie : rapport de vitesse, vitesse, nombre de tours, position du pilote, meilleur temps, etc.



Retour de force dynamique



Les utilisateurs peuvent facilement ajuster le niveau du retour de force à la volée, grâce à l'écran également. Le T248 propose trois courbes de retour de force (préréglages inclus) compatibles avec tous les jeux :



- FFB 1 : retour de force linéaire, la force ressentie par l'utilisateur étant 100% proportionnelle à la force demandée par le jeu.

- FFB 2 : retour de force amélioré, pour un meilleur contrôle du dérapage.

- FFB 3 : retour de force renforcé, permettant aux utilisateurs de ressentir clairement tous les effets de la course sur la piste (bandes rugueuses, dérapages hors piste, etc.).



Système Thrustmaster HYBRID DRIVE de nouvelle génération



Le T248 est actuellement le seul volant de course de sa gamme de prix à comporter une courroie faisant partie intégrante de son mécanisme unique et performant. Permettant aux joueurs de profiter d'une puissance accrue (jusqu'à 70 % de plus), le T248 maîtrise chaque circuit grâce au niveau exceptionnel de maniabilité rendu possible par ce système hybride, évitant les sensations contre-intuitives et les problèmes de frottement que l'on trouve généralement sur les volants de course sans composant de transmission par courroie.



Technologie magnétique H.E.A.R.T (avec capteurs à effet Hall)



Intégrée à deux composants clés directement liés au gameplay, cette technologie permet d'améliorer la précision des joueurs dans tous les jeux, tout en éliminant les éventuelles zones mortes.



Les palettes magnétiques incluses dans la T248 permettent un changement de vitesse ultra-rapide, avec une sensation d'activation claire et précise (temps de réponse de 30 ms) pour éviter les erreurs de conduite. Cette technologie magnétique sans contact maximise également la durée de vie des palettes, pour des sessions de jeu sans problème sur le long terme.

Le tout nouveau jeu de pédales T3PM inclus est également doté de la même technologie magnétique H.E.A.R.T. brevetée.



Offrant une précision exceptionnelle de l'ordre du millième de seconde, le T3PM présente 4 configurations de ressorts différentes permettant aux joueurs de jouer confortablement - et avec le même niveau de précision - quel que soit le type d'installation qu'ils utilisent (bureau/table, cockpit ou supports de roue). Avec un mouvement totalement fluide et sans perte de précision au fil du temps, comme c'est le cas avec les pédales standard à potentiomètre, la T3PM représente un énorme bond en avant en termes de polyvalence et de réactivité dans le jeu.



Prix et disponibilité



Le T248 (volant de course et pédalier) est maintenant disponible en précommande au prix de détail suggéré de : 349.99 euros avec des livraisons à partir du 21 octobre 2021.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



