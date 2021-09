iiyama annonce le moniteur 28" 4K XUB2893UHSU.



iiyama présente le XUB2893UHSU, un moniteur élégant de 28 pouces au design bord à bord, parfait pour une configuration multi-moniteur, adapté aux bureaux ou aux bureaux à domicile. Le modèle 28 pouces avec une résolution 4K affiche 4 fois plus d'informations qu'un moniteur Full HD. Cela permet à l'utilisateur de disposer de beaucoup d'espace sur l'écran pour le multitâche, tout en assurant la netteté du contenu. La technologie de panneau IPS offre de larges angles de vision, ce qui facilite la collaboration entre plusieurs téléspectateurs et leurs collègues ou clients.



Elle offre également une reproduction précise et cohérente des couleurs, ce qui la rend particulièrement adaptée aux créateurs de contenu, aux graphistes, aux éditeurs de photos et de vidéos, aux créatifs et aux autres professionnels qui travaillent dans des espaces à forte intensité visuelle où les détails comptent. Avec une couverture sRGB à 100 % et des capacités étendues de réglage de la teinte et de la saturation, il garantit un étalonnage parfait des couleurs.















Pour la rapidité et la facilité d'utilisation, le XUB2893UHSU est doté d'un hub USB à 4 ports, offrant un port USB en amont et quatre ports en aval, afin que les utilisateurs puissent connecter leur clavier et leur souris au moniteur. Le port USB prend également en charge la charge rapide, ce qui permet aux utilisateurs de recharger leurs smartphones compatibles. Les entrées numériques HDMI et DisplayPort, associées à des valeurs de contraste et de luminosité élevées, garantissent que le moniteur offre d'excellentes performances pour la photographie et la conception Web.



Le moniteur intègre également un support ergonomique avec réglage de la hauteur, de l'inclinaison, du pivotement et de la rotation pour favoriser le confort ergonomique et la polyvalence. La technologie anti-scintillement et de réduction de la lumière bleue réduit la tension et la fatigue des yeux des utilisateurs, assurant le meilleur bien-être possible pour une utilisation intensive. Il s'agit donc de la solution parfaite pour tous ceux qui apprécient la flexibilité et l'ergonomie de l'espace de travail.



Voici les principales spécifications :



- Nom du modèle : XUB2893UHSU,

- Taille de l'écran : 28'', 71 cm,

- Panneau : IPS LED,

- Résolution native : 3840 X 2160 @ 60 Hz,

- Rapport de contraste : 1000:1,

- Luminosité : 300 cd/m²,

- Prise en charge des couleurs : 1,07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB : 100% ; NTSC : 72%),

- Temps de réponse : 3 ms,

- Haut-parleurs : 2x 2 W,

- Réglage de la hauteur : 130 mm,

- Inclinaison : 90°,45° à gauche 45° à droite,

- Pivotement : 23° vers le haut ; 5° vers le bas,

- Autres caractéristiques : Sans scintillement, réducteur de lumière bleue.



