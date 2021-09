Avant-première de Far Cry 6 - Ce blitz de Yaran nous donne envie d'en savoir plus.



Après avoir été retardé de six mois par rapport à sa date de lancement initiale de février, Far Cry 6 se rapproche à grands pas de la nouvelle date de sortie définitive du 7 octobre 2021 et la preuve la plus sûre en est la volonté d'Ubisoft de laisser la presse jouer enfin au jeu.







Au début du mois, nous avons eu la chance de découvrir Far Cry 6 lors d'une avant-première à distance organisée par Parsec (qui devient rapidement le logiciel de référence pour les développeurs et les éditeurs de jeux lorsque de tels événements doivent être organisés). La démo nous a permis de découvrir le tout début du jeu, où le protagoniste Dani Rojas hésite encore beaucoup à rejoindre la révolution contre le dictateur yarien Anton Castillo.







Dani veut laisser tout Yara derrière lui pour poursuivre le rêve américain, et il ou elle (vous aurez l'occasion de décider de l'identité sexuelle au début de Far Cry 6) n'accepte initialement d'aider la leader de Libertad, Clara García, qu'à la condition d'obtenir un billet de sortie du pays sur le premier bateau. Cependant, après avoir été témoin de l'impact du régime impitoyable de Yaran sur la population locale, Dani change d'avis et rejoint volontairement le mouvement de résistance. À ce moment-là, nous avons également eu un aperçu des autres factions que Libertad tente de rallier à la révolution : les Légendes de 67, qui ont réussi à chasser le père d'Anton Castillo lors du précédent soulèvement mais qui sont maintenant essentiellement à la retraite et se cachent dans une montagne, et La Moral, un groupe de jeunes rebelles qui n'ont pas la meilleure réputation.



Contrairement aux récents jeux Far Cry, les cutscenes sont joués en vue à la troisième personne afin d'augmenter le facteur cinématique ; cela semble être une excellente idée étant donné la présence d'acteurs renommés comme Giancarlo Esposito. De plus, le jeu passe automatiquement à une caméra à la troisième personne dès que Dani s'approche d'une base de résistance, ce qui vous donne l'occasion d'admirer les vêtements et l'équipement de votre personnage dans ces zones.



Mais comment se joue Far Cry 6 ? Eh bien, il ressemble beaucoup à ses prédécesseurs, et c'est un compliment. Far Cry a toujours eu la jouabilité la plus fluide et la plus satisfaisante de toutes les franchises d'Ubisoft, du moins de l'avis de cette personne. Ses animations fluides et ses contrôles serrés, bien qu'un peu arcade, constituent une combinaison excellente et addictive.



D'après ce que j'ai pu constater lors de la session de jeu, Far Cry 6 est une fois de plus un plaisir à jouer, que vous détourniez un tank pour semer la pagaille dans quelques avant-postes et points de contrôle militaires (attention toutefois à ne pas les traverser à toute vitesse avec des véhicules, car les pics de la route endommageront rapidement leurs pneus ; un cheval serait préférable) ou que vous vous déplaciez furtivement à travers Yara en empruntant les Guerrilla Paths, des tunnels creusés il y a longtemps par les soi-disant légendes de la révolution de 1967.



Son chaos béat, alimenté par le choix extrême du joueur, se traduit naturellement par beaucoup de plaisir, que vous pourrez partager avec un ami dans le mode coopératif à deux (vous avez un aperçu de ce genre d'action dans la vidéo ci-dessous). Malgré le thème général de l'histoire, la formule de jeu sera certainement une évolution plutôt qu'une révolution, mais cela conviendra à la plupart des joueurs.



Un petit trailer du jeu : Cliquez ICI.



Le dernier opus de la série de jeux de tir en monde ouvert d'Ubisoft fait monter les choses d'un cran ou deux en offrant encore plus d'options, ce qui est toujours appréciable. Far Cry 6 propose la plus grande liste d'armes de toute la franchise et vous pouvez également les modifier à l'établi de plusieurs façons, grâce à un assortiment impressionnant de mods et d'accessoires. Les armes vont des fusils classiques MS16 ou FAL à des trucs fous de Resolver comme un lanceur de CD-ROM.



J'ai eu un aperçu du nouvel arsenal lors de la mission d'assassinat d'un commandant militaire local. Alors que j'avais un fusil de sniper à portée de main, je n'ai pas tenu compte de la chute de la balle et j'ai raté mon coup, ce qui a mis tout l'avant-poste en état d'alerte tandis que la cible était entourée de nombreux soldats, ce qui a rendu l'objectif beaucoup plus difficile à atteindre. Lors d'un autre essai, j'ai simplement choisi de tirer une salve de roquettes avec mon arme Supremo, l'un des nouveaux outils les plus intéressants à la disposition du joueur dans ce nouveau jeu. Heureusement, j'avais rempli le compteur "ultime", qui s'active avec une combinaison de LB et RB (sur une manette Xbox), et j'ai regardé avec joie, à bonne distance, les roquettes faire exploser le commandant Rosario.



L'un des plus grands écarts se trouve peut-être dans l'importance que prend l'équipement, à la manière d'un RPG, pour la première fois dans la franchise. Votre personnage dispose de cinq emplacements d'équipement comme dans la plupart des jeux de rôle : tête, poitrine, poignet, jambe et pied. Par exemple, il existe un équipement résistant au feu (utile lorsque vous voulez vous déchaîner avec un lance-flammes sans craindre que les flammes n'engloutissent également votre personnage), un équipement résistant au poison, des balles perforantes, des balles à cible molle ou un équipement résistant aux explosions, un équipement qui améliore l'endurance de Dani, un équipement qui améliore la furtivité, le parkour ou même la récupération, et ainsi de suite. En fonction de votre style de jeu préféré et des différentes missions rencontrées dans Far Cry 6, vous voudrez peut-être débloquer autant d'équipements que possible.



Dani peut également utiliser le smartphone pour marquer les ennemis et découvrir leurs vulnérabilités et les munitions qu'ils utilisent. Évidemment, ce genre d'information est très utile à la lumière des options d'équipement susmentionnées. Lors de la prise en main, nous avons remarqué qu'il y a même des PNJ médecins hostiles qui peuvent ranimer les ennemis blessés et lancer des grenades de soins ; nous vous recommandons de vous occuper d'eux avant tout, car ils peuvent autrement s'avérer être une nuisance.







Les performances de Far Cry 6 étaient honnêtement difficiles à juger via cette preview à distance. Le jeu a fonctionné sans problème, mais sur un PC équipé d'une carte graphique RTX 3090 et d'une résolution de rendu bloquée à 1080p. Nous avons repéré des fonctionnalités haut de gamme annoncées telles que le ray tracing et la Super Résolution FidelityFX d'AMD dans les paramètres graphiques, bien qu'elles aient toutes deux été grisées dans cette version.



On peut dire la même chose des visuels, car le streaming via Parsec a inévitablement fourni un flux compressé. Cela dit, le style artistique donne l'impression d'une île tropicale magnifique et luxuriante, coincée dans le temps comme Cuba.



Une petite vidéo de 30 mn de GamePlay : Cliquez ICI.



Far Cry 6 sera disponible sur Amazon Luna, PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et Google Stadia, et je suis plus qu'impatient de découvrir la version définitive du jeu prochainement.



WCCFTECH