THE GURU3D nous propose le test des : G.Skill TridentZ Royal Elite DDR4 3600 MHz CL14.







Aujourd'hui, nous vérifions le G.Skill TridentZ Royal Elite 3600 MHz CL14. Il s'agit d'une autre addition à la famille TridentZ. Précédemment (à la fin de 2018), nous avons examiné l'édition Royal 3200 MHz 2 x 8 Go, puis après presque deux ans -> Royal 4000 CL17 version 4 x 8 Go. La Royal Elite a été présentée à la mi-avril de cette année et les variantes CL14 au début du mois de juin. Quel est le changement entre la Royal et la Royal Elite ? Principalement la gamme de vitesses disponibles - Elite commence à une fréquence plus élevée et se termine à une fréquence plus élevée et l'aspect du dissipateur thermique.



La série TridentZ Royal Elite de G.Skill est proposée à des vitesses allant de 3600 MHz à 5333 MHz, avec un support XMP 2.0. Il faut garder à l'esprit que vous aurez besoin d'un processeur et d'une carte mère adaptés pour profiter de la variante à plus de 4000 MHz. Dans le cas de la plateforme Intel, pour AMD Ryzen, c'est plutôt le diviseur Infinity Fabric qui doit être réglé de préférence sur 1:1 qui "tient les chevaux"), car il n'est pas possible d'atteindre cette fréquence "automatiquement" avec n'importe quel système. Le kit de 32 Go que nous avons reçu se compose de deux modules de 16 Go. C'est certainement le haut de gamme de la RAM que l'on peut voir sur le marché.







Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? La capacité n'est pas le facteur principal (car il existe des kits avec encore plus de capacité). Qu'est-ce qui l'est ? La combinaison de la fréquence et des timings. La fréquence n'est pas très impressionnante (3600 MHz), mais les timings le sont. La CL14 n'est pas un type de RAM standard. Elle est réalisée avec une tension assez faible (oui, c'est sûr) de 1,45 V. De plus, ce n'est pas quelque chose comme 14-18-18-38, mais un 14 direct, c'est-à-dire 14-14-14-34. C'est le top du top et ça ne laisse rien à désirer. Cela ressemble à un match parfait, principalement pour les systèmes Ryzen et la 11e génération d'Intel, avec le mode Gear 1 activé.



Nous supposons qu'il est basé sur les puces Samsung B-Die ; après quelques ajustements, il devrait être possible d'atteindre une fréquence supérieure à 3600 MHz, surtout que nous utiliserons le système Intel de 10e génération. En ce qui concerne les autres choses - le look déjà mentionné, il dispose d'une barre de lumière cristalline sur toute la longueur sur un diffuseur de chaleur poli en or ou en argent avec un impressionnant éclairage RVB à 8 zones. Vous pouvez utiliser Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ou ASRock Polychrome Sync Le G.Skill TridentZ Royal Elite est relativement bas (44 mm de hauteur), donc il ne devrait pas poser de problèmes avec la plupart des refroidisseurs de CPU.







3600 MHz n'est pas la fréquence la plus élevée disponible chez TridentZ Royal Elite ; c'est la fréquence la plus basse disponible (mais la variante CL14 est une variante haut de gamme). Il existe même un 5333 MHz (CL22-32-32-52 @1.6V). C'est un kit destiné aux overclockers extrêmes, car il serait totalement excessif pour la plupart des utilisateurs typiques. Pour utiliser ce genre de kit, il faudrait une carte mère de premier ordre et un processeur en or. Mais pour en revenir au kit examiné (deux modules 16 GB 3600 CL14), nous allons le vérifier sur deux plateformes (donc pas de changement ici). L'AMD X470 est le même que dans les revues précédentes (à l'exception de la revue Galax RAM, qui avait déjà une nouvelle configuration applicable), mais maintenant, au lieu de la carte mère Asus Z390 couplée avec Intel Core i9 9900K - nous allons utiliser la Z590 et Intel Core i9 10850K.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



THE GURU3D