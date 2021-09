NVIDIA publie le pilote GeForce Game Ready 471.96 WHQL.







Avec la rentrée qui se profile, NVIDIA vient de publier le pilote GeForce Game Ready 471.96 WHQL qui semble toutefois plus voué à occuper le terrain médiatique puisqu'il n'apporte, contrairement à ce que son nom laisse présager, le support d'aucun nouveau jeu.







Soyons honnête, ce n'est pas tout à fait exact puisque certains jeux récents comme Aliens : Fireteam Elite bénéficient d'un profil Optimal Playable Settings (OPS) activable depuis l'application GeForce Experience afin de profiter facilement des meilleurs réglages graphiques possibles. Ce ne sont toutefois pas des optimisations spécifiques à ce jeu comme on l'attend généralement des drivers Game Ready. Une vingtaine d'autres jeux voient aussi un profil OPS ajouté au GFE.



Par ailleurs, par rapport au précédent pilote 471.68, ce pilote 471.96 ajoute à son tour le support d'écrans G-SYNC Compatible supplémentaires, à savoir les moniteurs Eve Spectrum ES07D03, Lenovo G27Q-20, MSI Optix MAG321QR et ViewSonic ELITE XG250 ainsi que les téléviseurs de jeu grand format (BFGD) Philips OLED806 et Xiaomi O77M8-MAS.



D'après les release notes de NVIDIA, le pilote 471.96 modifie la résolution de mise à l'échelle utilisée par la fonction Image Sharpening. Cette dernière sert, pour rappel, à offrir plus de détails aux images en augmentant la résolution. NVIDIA n'en dit malheureusement pas plus sur le changement effectué par ce pilote et quelles résolutions ont été modifiées.



Pour finir, plusieurs bugs ont été corrigés par ces drivers 471.96 comme la latence DPC qui était plus élevée en mode couleur 8 bit qu'en mode 10 bit. La compatibilité avec le moniteur Samsung Odyssey G9 a été améliorée. À noter aussi un problème de fréquence GPU élevée sur les PC portables en mode Hybrid avec le système d'exploitation Windows 11.



Nouveaux profils OPS



- Aliens : Fireteam Elite,

- Bless Unleashed,

- Blood of Heroes,

- Car Mechanic Simulator 2021,

- Doki Doki Literature Club Plus!,

- Draw & Guess,

- Faraday Protocol,

- Final Fantasy,

- Final Fantasy III,

- Ghost Hunters Corp,

- Golf With Your Friends,

- GrandChase,

- Humankind,

- King's Bounty II,

- Madden NFL 22,

- Mini Motorways,

- Psychonauts 2,

- Quake Remastered,

- SAMURAI WARRIORS 5,

- Supraland,

- The Great Ace Attorney Chronicles,

- The Walking Dead : Onslaught,

- Yakuza 4 Remastered,

- Yakuza 5 Remastered.



Nouveaux moniteurs G-SYNC Compatible



- Eve Spectrum ES07D03,

- Lenovo G27Q-20,

- MSI Optix MAG321QR,

- Philips OLED806,

- ViewSonic ELITE XG250,

- Xiaomi O77M8-MAS.



Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 471.96 WHQL



- Windows 10/11 64 bits (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10/11 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI,

- Windows 7/8/8.1 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



