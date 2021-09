Turtle Beach présente un nouveau casque Gamers : Le casque Recon 200 Gen 2.



Turtle Beach, leader mondial des accessoires de jeu et marque audio pour jeux sur consoles la plus vendue, dévoile aujourd'hui le nouveau casque de jeu multiplateforme Recon 200 Gen 2 redessiné. Le casque filaire Recon 200 Gen 2 offre un son puissant et amplifié sur les consoles Xbox X|S et Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4, et Nintendo Switch, ainsi que sur les PC et plateformes mobiles compatibles avec une prise jack 3,5 mm.



Succédant au Recon 200 original, le modèle Gen 2 offre aux joueurs davantage de caractéristiques et de fonctionnalités pour le même prix de : 59.95 Dollars, notamment le contrôle variable des micros, la technologie ProSpecs adaptée aux lunettes, des coussins en mousse à mémoire de forme plus souples, un nouveau bandeau plus rigide et la possibilité de fonctionner en mode passif. Le son du Recon 200 est alimenté par des haut-parleurs de 40 mm avec un Bass Boost amélioré pour offrir un son de jeu immersif et détaillé qui prend en charge les technologies de son surround spatial disponibles comme Windows Sonic, Dolby Atmos ou DTS Headphone : X1, et Sony 3D Audio.



Le Recon 200 Gen 2 est disponible en noir, blanc et dans un tout nouveau coloris bleu nuit. Il est disponible en pré-commande dès aujourd'hui sur www.turtlebeach.com et auprès des détaillants participants dans le monde entier. Le Recon 200 Gen 2 sera lancé le 19 septembre 2021.







"À 59,95 $, les joueurs ne trouveront pas d'autre casque offrant un son amplifié puissant pour les jeux et des fonctions permettant de rivaliser avec ce que le Recon 200 Gen 2 apporte ", a déclaré Juergen Stark, président-directeur général de Turtle Beach Corporation. "Le Recon 200 original avait déjà de quoi plaire aux joueurs, et le Gen 2 est encore plus fort avec son design actualisé et ses fonctions supplémentaires, le tout pour le même prix de vente conseillé qui a rendu l'original si attrayant. La combinaison des performances audio, du confort et de la compatibilité multiplateforme du Gen 2 devrait le placer en tête de liste des joueurs à la recherche d'un nouveau casque abordable."



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La batterie de 12 heures du Recon 200 Gen 2 et ses puissants haut-parleurs de 40 mm offrent une scène sonore amplifiée, renforcée par des fonctions telles que Bass Boost pour des basses profondes, et Variable Mic Monitoring pour que les joueurs puissent entendre le volume de leur voix dans le casque et éviter de crier. De plus, si 12 heures de jeu s'épuisent au milieu d'un match, le Recon 200 Gen 2 est conçu pour continuer à fonctionner sans alimentation dans un mode passif qui offre les fonctionnalités de base du casque pour que vous puissiez jouer jusqu'à la victoire sans vous arrêter.



Qu'il s'agisse de discuter avec vos coéquipiers ou de s'en prendre à l'ennemi, le micro à haute sensibilité du Recon 200 Gen 2 capte toutes les communications de manière claire et nette. Les joueurs ressentiront également le confort repensé du Recon 200 Gen 2 avec des coussinets en mousse à mémoire de forme ultra-douce et la technologie ProSpecs™ adaptée aux lunettes, enveloppés dans un tissu athlétique pour garder les oreilles au frais et les sens aiguisés. En outre, le bandeau métallique renforcé revient dans la Gen 2 avec un style amélioré et une rigidité accrue, tout en conservant sa structure légère et flexible. D'une simple pression sur un interrupteur, le Recon 200 Gen 2 fonctionne avec les consoles Xbox ou PlayStation, et plus encore.



