Thermaltake dévoile le nouveau châssis Mid-Tower Divider 500 avec les éditions TG ARGB et TG Air.



Thermaltake, la marque leader du marché des boîtiers, des systèmes de refroidissement, des périphériques de jeu et des solutions de mémoire pour les passionnés de PC, dévoile un tout nouveau boîtier mid-tower, le Divider 500 en noir et en neige, et avec deux éditions : le sensationnel TG ARGB avec synchronisation de la carte mère et la nouvelle variante TG Air qui est synonyme de flux d'air.



Avec son design inimitable et ses panneaux triangulaires symétriques spéciaux, le Divider 500 est un châssis mid-tower ATX conçu avec un support matériel suprême, un support pour les solutions de refroidissement liquide DIY, et offre des panneaux vitrés de haute qualité en verre trempé de 3 mm d'épaisseur à l'avant, en haut, à gauche et à droite pour le Divider 500 TG ARGB (et deux panneaux vitrés en verre trempé de 3 mm d'épaisseur à gauche et à droite pour le Divider 500 TG Air). La conception de la fenêtre cristalline avec deux panneaux TG permet aux utilisateurs d'afficher et d'admirer pleinement tous les composants de leur construction.











La série Divider 500 contient également un mélange d'éléments à cadre ouvert et d'options personnalisables, et est livrée avec deux panneaux latéraux supplémentaires : un panneau latéral gauche TG supplémentaire pour une meilleure vue et un autre panneau latéral droit en acier supplémentaire pour un meilleur flux d'air. Les utilisateurs ont la possibilité de passer de la perspective à la semi-perspective, tout en ayant un look époustouflant lorsqu'ils sont équipés d'une plaque de distro (Pacific DP100-D5 Plus Distro-Plate with Pump Combo) avec le panneau TG sur le côté droit du build afin que vous puissiez voir vos composants intérieurs sous tous les angles. Notamment, les panneaux du Divider 500 sont différents des panneaux rectangulaires normaux, ils sont conçus avec des pièces triangulaires symétriques spéciales qui sont rares sur le marché ; le design soigné et à la mode pousse l'esthétique à un autre niveau. La série Divider 500 met en valeur à la fois les performances de refroidissement thermique et l'esthétique, les utilisateurs peuvent trouver quatre styles dans un seul boîtier.











Divider 500 TG ARGB - effets lumineux fascinants et synchronisation avec les logiciels de cartes mères RVB



Le Divider 500 TG ARGB est équipé de trois ventilateurs frontaux ARGB de 120 mm préinstallés qui peuvent se synchroniser avec les logiciels de cartes mères RVB d'ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. Ils sont adressables et offrent un éclairage de 16,8 millions de couleurs RVB et une ventilation inégalée. Les élégants boîtiers noirs et neige mettent en valeur l'éblouissement des ventilateurs.



Divider 500 TG Air - un flux d'air plus fluide



Le concept du Divider 500 TG Air s'articule autour de son flux d'air. Le point fort de cette édition est qu'au lieu de verre, il y a des découpes d'admission en forme de T perforé sur le panneau avant, qui représente le logo TT. Ce design est à la fois esthétique et performant. Par rapport aux panneaux traditionnels en verre ou en acier, le flux d'air est plus direct et la chaleur peut être extraite plus facilement ; et avec deux ventilateurs de 120 mm préinstallés à l'avant et à l'arrière, la version TG Air est conçue pour obtenir de meilleurs résultats de refroidissement. Deux panneaux avec des découpes d'admission perforées en forme de T pour la série Divider 500 sont présents sur les panneaux supérieurs et avant.



Caractéristiques du Divider 500 TG ARGB et du Divider 500 TG Air :



Couvercle de PSU et support de GPU Riser



Le couvercle intégré du bloc d'alimentation est conçu pour cacher les câbles disgracieux tout en assurant une bonne ventilation générale. Le support de câble Riser permet non seulement une installation verticale du GPU, mais contribue également à réduire le poids sur les emplacements PCI-E.



Affichez-le comme vous le souhaitez



Les emplacements PCI-E rotatifs brevetés vous donnent la possibilité d'afficher votre carte graphique soit horizontalement, soit verticalement, créant ainsi beaucoup d'espace flexible pour votre système.



Excellente filtration de la poussière



La série Divider 500 dispose d'une filtration de la poussière bien conçue. Pour le Divider 500 TG ARGB, il y a un filtre magnétique amovible pour le ventilateur sur le côté intérieur droit. À l'avant et à la base, les filtres amovibles offrent une excellente protection contre la poussière et réduisent la saleté, garantissant ainsi un environnement sans poussière. Pour le Divider 500 TG Air, tous les filtres amovibles sur le côté intérieur droit, à l'avant, en haut et à la base offrent une excellente protection contre la poussière et réduisent la saleté, garantissant ainsi un environnement sans poussière.



Entrée et sortie d'air



Les performances de refroidissement de la série Divider 500 sont superbes. Pour le Divider 500 TG ARGB, les espaces de ventilation sur deux côtés du verre trempé avant et les espaces entre deux pièces triangulaires de verre trempé et les panneaux en acier sur le côté gauche permettent une entrée d'air optimale. Les échappements de refroidissement sont situés sur le côté droit du panneau en acier et à l'arrière du boîtier. Pour le Divider 500 TG Air, il y a deux grands panneaux en maille à l'avant et en haut qui permettent un flux d'air massif.



De plus, l'espace entre deux pièces triangulaires en verre trempé et les panneaux en acier sur le côté gauche permet une entrée d'air optimale. Les échappements de refroidissement peuvent être situés sur le côté droit du panneau en acier (deux panneaux en acier), à l'arrière et sur le dessus du boîtier, en fonction de la conception globale du PC de l'utilisateur. Les panneaux triangulaires supplémentaires en verre trempé et en acier de toutes les séries Divider 500 enrichissent non seulement l'apparence du boîtier, mais offrent également une plus grande flexibilité pour le refroidissement de votre système.



Excellent support matériel et solutions de refroidissement



La série Divider 500 est conçue avec une excellente extension matérielle. Elle peut prendre en charge un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 170 mm (deux TG), un VGA d'une longueur maximale de 390 mm (sans radiateur), une alimentation d'une longueur maximale de 220 mm (sans cage de disque dur), un total de deux disques durs de 3,5" et cinq SSD de 2,5" ou un total de sept SSD de 2,5".



En ce qui concerne la solution de refroidissement, la série Divider 500 peut accueillir jusqu'à trois ventilateurs de 140 mm à l'avant, deux ventilateurs de 140 mm en haut et deux ventilateurs de 120 mm à droite du côté de la carte mère. De plus, la série Divider 500 est optimisée pour le refroidissement par air et les composants avancés de refroidissement liquide AIO. Elle peut supporter un AIO de 360 mm à l'avant, 240 mm sur le dessus et sur le côté de la carte mère, et un 120 mm à l'arrière.



Disponibilité



Tous les boîtiers de la série Divider 500 sont couverts par une garantie de trois ans et bénéficient du service clientèle et du réseau d'assistance technique de Thermaltake dans le monde entier.



Pas de prix pour le moment.



