ID-COOLING nous propose des nouveaux ventirads CPU : Les SE-226-XT ARGB et SE-226-XT BLACK.



ID-COOLING annonce aujourd'hui les refroidisseurs d'air pour CPU SE-226-XT ARGB et SE-226-XT BLACK. Les deux refroidisseurs comprennent le même dissipateur noir avec 6 heatpipes et une base en cuivre. Un ventilateur ARGB de 120 mm et un ventilateur noir sont utilisés respectivement sur les versions ARGB et BLACK. La série SE-226-XT est conçue pour refroidir les processeurs avec un TDP jusqu'à 250 W. Les deux modèles sont construits avec un dissipateur solide qui est spécialement conçu avec une compatibilité à 100% avec la RAM. Le revêtement noir est appliqué pour une apparence furtive.











Pour le SE-226-XT ARGB, le ventilateur 120x120x25mm inclus est construit avec un roulement à billes 2Ball et a 8pcs amortisseurs en caoutchouc sur tous les coins des deux côtés, fonctionnant de 800 à 2000rpm avec le support PWM tout en poussant 56.6CFM air à la vitesse maximale, le niveau de bruit mesuré 16.2 à 31.5dB (A). Pour le SE-226-XT BLACK, le ventilateur standard 120x120x25mm inclus possède 8 amortisseurs en caoutchouc sur tous les coins des deux côtés, fonctionnant de 700 à 1800rpm avec un support PWM tout en poussant 76.16CFM d'air à la vitesse maximale, niveau de bruit mesuré 15.2 à 35.2dB (A).



Un jeu de clips de ventilateur supplémentaire est inclus pour une configuration push-pull. Un câble séparateur ARGB 1-4 et un contrôleur de câble sont inclus dans l'édition ARGB. La graisse thermique fournie s'appelle ID-TG25 et a une conductivité thermique de 10,5 W/m-K.



Avec un jeu de supports de montage en métal, le SE-226-XT est compatible avec tous les supports de CPU courants, notamment Intel LGA2066/2011/1700/1200/115X et AMD AM4.



Les Prix :



- SE-226-XT ARGB : 44.99 Dollars,

- SE-226-XT BLACK : 39.99 Dollars.



Pour plus d'informations (SE-226-XT ARGB) : Cliquez ICI,

- Pour plus d'informations (SE-226-XT BLACK) : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP