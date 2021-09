Les sorties Netflix de la semaine #63.







La Casa de papel – Partie 5 – Volume A



Résumé : Huit voleurs font une prise d’otages dans la Maison royale de la Monnaie d’Espagne, tandis qu’un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution.



Flash – Saison 6



Résumé : Dans cette comédie d’action de super-héros, un expert de la police sort du coma avec des facultés surhumaines et part en guerre contre tous ceux qui menacent sa ville.



Turning Point : Le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme



Résumé : Cette série revient sur les attaques du 11 septembre, depuis l’origine d’Al-Qaïda dans les années 80 jusqu’à la riposte des États-Unis sur leur territoire et au-delà.



Chicago Med et Chicago Fire : Saison de 1 à 4



Résumé : Ce spin-off de « Chicago Fire » et « Chicago P.D. » suit les péripéties des médecins et infirmiers du service des urgences du Gaffney Chicago Medical Center.



Enfin, voici la liste complète des sorties de cette semaine :



- Chicago Med et Chicago Fire : Saison de 1 à 4,

- Turning Point : Le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme,

- Braves – Saison 1,

- Deadly Class – Saison 1,

- Un balcon sur la mer,

- Flash – Saison 6,

- Mon beau-père, mes parents et moi,

- Supergirl – Saison 5,

- Un homme pour l’éternité,

- 44 chats – Saison 3,

- Les grands – Saison 2,

- Invasion,

- La fête est finie,

- Poltergeist,

- Cemetery Junction,

- Overboard,

- La plus haute cible,

- Sitting in Limbo,

- The master of Kung-Fu,

- Le char de combat – une arme centenaire – Saison 1,

- Gone Girl,

- Grease

- Jerry MaGuire,

- Collection Agnès Varda,

- L’une chante l’autre pas,

- Sans toi ni loi,

- Cleo de 5 à 7,

- Le Bonheur,

- Les plages d’Agnès,

- La pointe courte,

- Queer Force,

- Le club de plongée – Saison 1,

- Un after mortel,

- La Casa de papel – Partie 5 – Volume A,

- Toukin, le chien-requin – Saison 1,

- A quel prix ?,

- Pentagram,

- Containment,

- Bundy and the green river killer,

- Couple on the Backtrack – Saison 1,

- Compte à rebours : quatre touristes dans l’espace,

- Witch at court – Saison 1.



