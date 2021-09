Les cartes mères ASRock et NZXT Z690, H670, B660 et H610 pour les CPU Intel Alder Lake font l'objet d'une fuite.



VideoCardz a récemment reçu une liste des prochaines cartes mères ASRock et NZXT qui utiliseront la série 600 d'Intel pour supporter le CPU Alder Lake. Cette liste confirme les désignations réelles des chipsets, la série H610 de bas niveau, les séries H670 et B660 de milieu de gamme, et la série Z690 de haut de gamme qui offrira un support d'overclocking pour les CPU débloqués.







Plusieurs cartes mères ASRock et NZXT de la série Intel 600 sont dévoilées, Z690 pour les processeurs Alder Lake débloqués



Pour les cartes mères du chipset Intel Z690, nous avons les Phantom Gaming 4 (avec des variantes de ce modèle utilisant le Wi-fi), Phantom Gaming Velocita, PRO RS, PRO 4, Extreme, Steel Legend, ainsi que les nouvelles cartes de la série Riptide. Dans ce chipset, ils produisent également une carte mère Mini-ITX dans un avenir proche.



Les cartes mères ASRock Phantom Gaming sont synonymes d'un grand contrôle de l'alimentation du CPU, permettant au système de fonctionner efficacement mais aussi à basse température pour les jeux les plus intenses. En outre, grâce à l'utilisation d'Intel, elles promettent "les meilleures performances en termes de débit, une utilisation plus faible du CPU, une stabilité accrue", pour une meilleure expérience des utilisateurs. La série Phantom Gaming utilisera également la connectivité Thunderbolt 4, et certaines des cartes auront des options sans fil dédiées pour leurs cartes.



Les cartes mères Extreme et Steel Legend offrent des performances élevées, mais sont davantage axées sur l'aspect de la carte, mettant en avant l'esthétique ainsi que l'efficacité et la résistance. Des caractéristiques telles que des connexions dédiées pour les GPU sont présentées sur chaque modèle. Les cartes Extreme et Steel Legend offrent également une capacité de mémoire exceptionnelle aux consommateurs.







Le NZXT semble se concentrer uniquement sur l'Intel Z690, qui offrira une expérience plus haut de gamme aux utilisateurs.



La liste, présentée dans l'image ci-dessous, ne comporte aucune des séries Taichi, Aqua ou OC Formula. Mais rassurez-vous, ces cartes mères feront également leur apparition lors du lancement en novembre 2021, mais l'accent est davantage mis sur les lignes Phantom Gaming et PRO, notamment avec les chipsets Z690 et B660.



- N7-Z69XT,

- N5-Z69XT,

- Z690 PG Velocita,

- Z690 Phantom Gaming 4,

- Z690 Phantom Gaming 4/ax,

- Z690M Phantom Gaming 4,

- Z690 PG Riptide,

- Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4,

- H670 PG Riptide,

- Z690 Extreme,

- Z690 Extreme WiFi 6E,

- Z690 Steel Legend,

- Z690 Steel Legend WiFi 6E,

- H670 Steel Legend,

- B660 Steel Legend,

- B660M Steel Legend,

- Z690 Pro RS/D5,

- Z690 Pro RS H670M Pro4,

- B660 Pro RS,

- B660M Pro RS,

- B660M Pro RS/ac,

- Z690 Pro4,

- B660M Pro4,

- B660M Pro4/ac,

- B660 Pro4,

- B660M-HDV,

- H610M-HDV/M.2,

- H610M-HDV,

- H610M-HVS,

- Z690-C/ac,

- Z690-C/ax,

- Z690-C/D5,

- B660M-C,

- Z690M-ITX/ax,

- H670M-ITX/ax,

- B660M-ITX/ac,

- H610M-ITX/ac.



Voici une mini fiche technique :







Les séries H et C de cartes mères sont à considérer davantage avec les cartes mères économiques qu'ASRock prévoit de sortir avec la nouvelle série Intel 600.



VIDEOCARDZ