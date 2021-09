LG nous propose un nouvel haut-parleur : Le UltraGear GP9 Gaming Speaker.



LG Electronics annonce sa toute première solution sonore conçue spécifiquement pour le jeu - le LG UltraGear GP9 Gaming Speaker. Présenté pour la première fois au CES 2021, le LG GP9 est le compagnon idéal des moniteurs de jeu LG UltraGear, offrant une immersion audio plus profonde grâce à un son tridimensionnel optimisé pour les jeux. L'enceinte de jeu LG GP9 offre un contrôle facile, une compatibilité parfaite avec les PC et les dernières consoles de jeu, et un design élégant, mais discret.







Le premier produit de la solution sonore UltraGear de LG a incorporé les idées réelles de vrais joueurs tout au long du processus de développement. L'enceinte de jeu UltraGear GP9 de LG utilise la technologie 3D Gaming Sound exclusive de LG qui intègre un algorithme HRTF (head-related transfer function) spécialement conçu pour adapter le son d'un jeu en fonction du genre. Il dispose également d'un éclairage RVB personnalisable pour créer un environnement de jeu plus immersif. Le GP9 est doté d'une finition noire mate "tactique" et d'éléments métalliques discrets qui s'harmonisent parfaitement avec n'importe quel appareil dans n'importe quelle pièce.







Optimiseur de genre de jeu et son surround 7.1



L'UltraGear GP9 de LG est doté d'un optimiseur de genre de jeu avec deux modes qui permettent de personnaliser le son des jeux en fonction de ce à quoi l'utilisateur joue. Le mode FPS permet aux amateurs de jeux de tir à la première personne d'entendre les moindres détails, ce qui leur permet de réagir encore plus rapidement lorsque l'ennemi se rapproche furtivement de leur position. Le mode RTS augmente le réalisme avec un son spatial authentique qui peut immerger les joueurs dans leurs jeux préférés de stratégie en temps réel (RTS), de course et autres jeux comme jamais auparavant. Le LG UltraGear Gaming Speaker prend en charge DTS Headphone:X qui offre un son surround virtuel 7.1 lorsque vous utilisez des casques ou des écouteurs.



Chat vocal



Le LG UltraGear GP9 est un haut-parleur de jeu unique en son genre pour le "chat vocal" qui permet aux utilisateurs de communiquer avec d'autres joueurs sans avoir besoin de casques ou de microphones séparés. Les micros intégrés utilisent l'algorithme unique de LG de suppression de l'écho qui permet de distinguer la voix de l'utilisateur des sons du jeu et des bruits de fond. Le haut-parleur avancé peut également jouer le rôle de la carte son discrète que de nombreux joueurs sur PC préfèrent. Non seulement il permet aux utilisateurs de télécharger des paramètres d'égalisation réglés par des professionnels via une application compagnon, mais le haut-parleur permet également aux utilisateurs de partager des paramètres sonores personnalisés pour des jeux spécifiques avec d'autres joueurs.



Audio haute résolution



Le LG UltraGear Gaming Speaker est certifié Hi-Res Audio et est équipé d'un Hi-Fi Quad DAC (ES9038PRO), une technologie avancée que l'on ne trouve généralement que dans les équipements audio haut de gamme. Lorsqu'il est connecté à un PC, le haut-parleur offre tous les avantages de son DAC Hi-Fi Quad - un son de qualité supérieure qui rend chaque jeu beaucoup plus réel.



Prise en charge multiplateforme



Le LG UltraGear GP9 Gaming Speaker est livré avec une variété d'options de connectivité, notamment un câble optique et l'USB-C, ce qui facilite la connexion aux PC et aux consoles de jeu. Les utilisateurs peuvent également opter pour le sans fil et se connecter aux ordinateurs portables, aux tablettes ou aux smartphones via Bluetooth.



Disponibilité et Prix



L'enceinte de jeu UltraGear GP9 de LG sera lancée sur les principaux marchés mondiaux, à commencer par la Corée du Sud et les États-Unis, ainsi que sur certains marchés européens à partir de septembre. Le LG GP9 est maintenant disponible en précommande aux États-Unis sur B&H au prix de 499.99 euros.



VORTEZ