TACTICAL ADVENTURES nous propose un nouveau jeu PC : Solasta : Crown of the Magister.







Editeur(s)/Développeur(s) : Tactical Adventures.



Sortie France : 27 mai 2021.



Genre(s) : RPG.



Classifications : Interdit au moins de 12 ans.















Résumé : Solasta - Crown of the Magister est un CRPG tactique développé par Tactical Adventures. Le titre propose de créer son équipe de 4 aventuriers, sélectionnés parmi un large choix de classes et de races. Le joueur doit tirer parti de leurs forces et faiblesses pour progresser dans l’histoire, qui s'étend entre différents mondes.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



