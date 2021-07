TECHPOWERUP nous propose le test des : Team Group T-Create Expert DDR4-3600 MHz CL18 2x32 Go.







Les kits de mémoire haute performance ont évolué au cours des dernières années, tant sur le plan du style que de la technologie. Le style a évolué vers des dissipateurs thermiques plus lourds, des barres lumineuses à LED et des logiciels de contrôle RGB fantaisistes. La technologie a fait ce qu'elle fait inévitablement en produisant des vitesses et des densités plus élevées à un coût généralement plus faible au fur et à mesure de la maturation de la DDR4. Les derniers processeurs et cartes graphiques ont été presque impossibles à obtenir, mais le prix et la disponibilité de la mémoire sont restés stables. Alors que la pénurie mondiale n'est pas près de s'arrêter, examinons un produit que vous pouvez acheter au prix de vente conseillé !







Team Group est un fabricant basé à Taïwan, dont l'activité principale est la fabrication de produits de mémoire flash. La marque a passé les dernières années à se faire un nom en tant que leader émergent dans les produits de mémoire haute performance avec leur marque primée T-Force. L'échantillon de Team Group que nous examinons aujourd'hui est issu d'une lignée similaire, mais avec un objectif différent. La T-Create Expert est un kit haute capacité axé sur la productivité, cadencé à 3600 MHz, avec un design à profil bas et un PCB à 10 couches pour une stabilité accrue.



Voici la fiche technique :







Le kit T-Create Expert de Team Group que j'ai testé aujourd'hui comporte 2 bâtons de 32 Go à 3600 MHz, des timings de 18-22-22-42, et une tension efficace de 1,35 V. Ce kit est le frère plus rapide du T-Create Classic, alors découvrons les performances que le kit T-Create Expert peut offrir !



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP